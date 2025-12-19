Joshua llega a la pelea contra Paul con una enorme ventaja de peso

El excampeón mundial de peso pesado Anthony Joshua llegará con una descomunal ventaja de peso a su controvertido combate contra el youtuber devenido en boxeador Jake Paul, que se celebrará este viernes en Miami, Florida.

En el pesaje del jueves para la pelea, respaldada por Netflix, Joshua marcó 243.4 libras (110 kilogramos), casi 30 libras más que Paul, que registró 216.6 libras (98 kg).

Joshua, de 36 años, estaba contractualmente obligado a no superar las 245 libras para un combate que ha despertado temores por la seguridad de Paul en el mundo del boxeo.

El excampeón olímpico británico es ampliamente considerado un enorme —y potencialmente peligroso— salto de nivel para Paul, de 28 años.

La pelea a ocho asaltos, que se transmitirá en directo por Netflix, supuestamente verá a ambos repartirse una bolsa de US$184 millones, lo que la convierte en uno de los eventos de boxeo más lucrativos de la historia.

Sin embargo, el evento ha suscitado críticas por los riesgos que enfrenta Paul.

Antes incluso de que se firmaran los contratos, el promotor de larga data de Joshua, Eddie Hearn, describió la pelea como una "desigualdad catastrófica".

Joshua generó polémica esta semana tras decir que estaba listo para "matar" a Paul, cuando le preguntaron si había alguna parte de él inclinada a no ir con todo contra su oponente.

"Ninguna parte de mí", dijo el excampeón mundial. "Soy un tipo muy respetuoso, criado en una buena familia, pero si puedo matarte, te mataré. Así soy".