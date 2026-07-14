JPMorgan Chase y Goldman Sachs aumentan beneficios en el segundo trimestre de 2026

Los bancos JPMorgan Chase y Goldman Sachs registraron un importante aumento de beneficios en el segundo trimestre de 2026, de acuerdo con sus resultados publicados este martes.

JPMorgan Chase reportó beneficios en el segundo trimestre por 21.200 millones de US$, 41% más que en el mismo período del año anterior. Los ingresos subieron 28%, hasta 57.300 millones de US$.

Los resultados fueron especialmente sólidos en la división de mercados de JPMorgan, aprovechando un período de efervescencia para Wall Street.

En el segundo trimestre, el índice Nasdaq avanzó 21,4% como resultado del buen desempeño de las acciones vinculadas a la inteligencia artificial.

Los buenos resultados de JPMorgan también se vieron impulsados por una ganancia de 4.600 millones de US$ en acciones de Visa.

En tanto, el banco de inversión Goldman Sachs tuvo en el segundo trimestre ganancias de 6.400 millones de US$, 84% más que en el mismo período del año anterior. Los ingresos aumentaron 39%, hasta 20.300 millones de US$.

Goldman Sachs registró avances en la mayoría de los segmentos de su división de banca y mercados globales, con especial fortaleza en renta variable, donde los ingresos se dispararon 72% hasta 7.400 millones de US$.

La firma también tuvo ingresos "significativamente más altos" en renta fija, "mayores" ingresos netos en hipotecas y "ligeramente más altos" en divisas, según su informe.