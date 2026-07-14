Hora de EE.UU. de los partidos de hoy en el Mundial 2026 y quién juega la semifinal este martes 14 de julio
El ganador avanzará a la final en la que enfrentará al vencedor entre Argentina e Inglaterra; las transmisiones están disponibles tanto en inglés como en español
El Mundial 2026 continúa su desarrollo en Estados Unidos y esta semana habrá semifinales, que determinarán qué selecciones avanzan a la final y cuáles disputan el partido por el tercer puesto. Este martes 14 de julio se disputa el enfrentamiento entre Francia y España, dos de los semifinalistas del torneo que buscarán el pase a la final, y las transmisiones se realizan tanto en inglés como en español.
Mundial 2026: hora de EE.UU. de la semifinal de hoy
La última semana estuvo marcada por los duelos de Argentina vs. Suiza, Francia vs. Marruecos, España vs. Bélgica y Noruega vs. Inglaterra.
Tras los momentos emocionantes que dejaron los cuartos de final, el martes se retoma la actividad en el torneo con un partido que definirá el camino de sus participantes.
Desde las 14.00 hs (hora Central de Estados Unidos) se juega el cruce por la semifinal entre Francia y España en el Estadio Dallas, en Texas. Los fanáticos se mantienen expectantes ante un duelo que en la previa apunta a ser uno de los más entretenidos y reñidos del torneo.
- El ganador del encuentro enfrentará en la final el próximo domingo 19 de julio, a las 15.00 hs (ET) en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, al vencedor del enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra.
- En el extremo contrario, el seleccionado que salga derrotado disputará el partido por el tercer puesto el sábado 18 de julio, a las 17 hs (ET) en el Estadio Miami, en Florida.
Dónde ver Francia vs. España en Estados Unidos por TV y streaming
El duelo de esta tarde es transmitido en inglés por FOX, mientras que en español lo televisa Telemundo. Además, los fanáticos pueden acceder al servicio de streaming en español de Peacock.
Las personas que se encuentren en la zona y no cuenten con entradas también tienen la opción de acudir al Fair Park de Dallas, sede de la emblemática State Fair de Texas.
El camino de Francia y España hasta la semifinal del Mundial 2026
La semifinal de esta tarde reúne a dos de los favoritos a llevarse la copa. Los dirigidos por Didier Deschamps, que ganaron el torneo en 2018 y llegaron a la final en 2022, buscan llegar al último partido del certamen una vez más.
Luego de ganar los tres partidos de la fase de grupos, Francia derrotó a Suecia por 3 a 0 en la primera ronda de eliminación directa.
En octavos de final enfrentó un duro desafío ante Paraguay, y logró imponerse con un gol de penal de Kylian Mbappé. Luego, en cuartos, se encontraron con Marruecos; los goles llegaron sobre el final y el marcador terminó en 2 a 0.
Por su parte, España fue de menos a más, y tras terminar en el primer puesto en la primera fase, venció a Austria por 3 a 0 en 16avos. En la siguiente etapa, se impuso sobre Portugal por 1 a 0 en un encuentro reñido que dejó a Cristiano Ronaldo fuera de la copa.
En los cuartos de final, el duelo tuvo momentos de paridad, pero los de Luis de la Fuente, con Lamine Yamal como principal estrella, lograron el triunfo por 2 a 1. Este martes, el resultado definirá quién avanza a la final y quién disputa el partido por el tercer puesto.
Al margen del encuentro entre estos equipos, la semifinal restante, entre Argentina e Inglaterra, se disputará el miércoles 15 de julio a las 15 hs en el Estadio Atlanta.
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