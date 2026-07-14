A qué hora de EE.UU. juegan Francia vs. España hoy: en vivo el partido de semifinales del Mundial 2026

España enfrenta a Francia este martes 14 de julio a las 15.00 ET (hora del Este) en el Estadio Dallas por la semifinal del Mundial 2026. El ganador jugará la final del domingo 19 de julio en el estadio de Nueva York Nueva Jersey ante el vencedor de Argentina e Inglaterra, que se enfrentan un día después.

Hora y cómo ver España vs. Francia en Estados Unidos

El partido comienza a las 15.00 ET (hora del Este), 14.00 CT (hora Central) y 12.00 PT (hora del Pacífico) en el Estadio Dallas.

El juego entre España y Francia inicia a las 15.00 hs (hora del Este) en el Estadio Dallas Matthias Schrader - AP

En inglés , la transmisión del encuentro entre Les Blues y La Roja está a cargo de FOX , con streaming disponible por FOX One, Fubo, Hulu Live TV y YouTube TV.

, la transmisión del encuentro entre Les Blues y La Roja , con streaming disponible por FOX One, Fubo, Hulu Live TV y YouTube TV. En español, el partido se puede ver por Telemundo, con Universo como señal complementaria, y streaming a través de Peacock y la aplicación de Telemundo.

Contexto del partido de semifinales del Mundial

España llega a semifinales con la valla menos vencida del torneo: recibió un solo gol en seis partidos, entre fase de grupos y rondas eliminatorias.

El resumen de goles y jugadas de España Vs. Bélgica

El equipo de Luis de la Fuente no registra bajas por lesión ni por acumulación de tarjetas, según reportes de la concentración española. Nico Williams, que arrastraba molestias físicas desde la fase de grupos, ya suma minutos y es una opción ofensiva por las bandas.

Francia, por su parte, también atraviesa el campeonato invicta y con 16 goles a favor en seis partidos, uno menos que Argentina.

Francia le ganó 2 a 0 a Marruecos sin despeinarse y pasó a semifinales

Kylian Mbappé, máximo goleador del torneo junto con Lionel Messi con ocho tantos, sufrió un golpe en el tobillo ante Marruecos pero no arrastra dudas físicas para este cruce.

Historial de España vs. Francia previo al Mundial 2026

España y Francia se enfrentaron ocho veces en partidos oficiales, con cinco victorias francesas (una de ellas por penales) y tres españolas.

De los últimos cuatro cruces entre ambas selecciones, España ganó tres: en octavos de la Eurocopa 2012, en semifinales de la Eurocopa 2024 y en semifinales de la Nations League 2025.

A ese historial se suma un antecedente por fuera de las selecciones absolutas. En la final masculina de los Juegos Olímpicos de París 2024, España venció a Francia 5-3 en tiempo suplementario. Varios futbolistas de aquel partido son hoy titulares en sus selecciones mayores.

Kylian Mbappé y Lamine Yamal se verán las caras en la semifinal del Mundial 2026

El ganador de este martes esperará en la final del domingo 19 de julio al vencedor de Argentina e Inglaterra, que se miden el miércoles 15 de julio en Atlanta. El equipo derrotado en Dallas disputará el partido por el tercer puesto el sábado 18 de julio en Miami.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.