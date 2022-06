Jubileo de Isabel II: ¿por qué no estuvieron el príncipe Harry y Meghan Markle en el balcón?

El cumpleaños de la reina Isabel II casualmente coincidió este 2022 con el Jubileo de Platino por los 70 años de reinado de la monarca. Cada 4 de junio se lleva a cabo el gran Trooping of the Colour para celebrarla y una de las actividades principales es la tan esperada aparición en el balcón del Palacio de Buckingham, que este año causó especial incógnita por la supuesta asistencia del príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle. Tal y como se pronosticó, los duques de Sussex no aparecieron en el balcón porque “ya no forman parte de la familia real”, pero sí estuvieron presentes.

La salida al balcón representa el final del desfile y el inicio de las celebraciones por el cumpleaños de la soberana, así se realiza todos los años. En el inicio ella sale al balcón a saludar a los asistentes, para después ser acompañada por los miembros más importantes de la familia, quienes salen poco a poco hasta arropar totalmente a la reina.

La familia real reunida en el balcón del palacio luego del desfile por el cumpleaños de la reina Isabel II - Alastair Grant/Pool Photo via AP) Alastair Grant - Pool AP

Este año salieron junto con ella el príncipe Carlos, con su esposa, Camilla de Cornualles; y el príncipe Guillermo, segundo en la línea de sucesión al trono, con su esposa Kate Middleton, y sus tres hijos: los príncipes George, Charlotte y Louis. También acudieron la princesa Ana y su esposo Timothy Laurence; el príncipe Eduardo de Inglaterra y su esposa, Sophie de Wessex, con sus dos hijos, así como Lady Louise y el vizconde de Severn. Además, asistió su primo, el duque de Kent, junto a su esposa.

El duque de Kent, primo de la reina Isabel II, acompañó a la monarca en el desfile por su cumpleaños y en la aparición en el balcón . (Jonathan Brady/Pool Photo via AP) Jonathan Brady - Pool PA

Así es, Harry y Meghan no estuvieron en el balcón e incluso su asistencia pasó a segundo plano. La prensa británica parece haber respaldado la decisión de la reina de excluirlos luego de la relación que se tiene con ellos a raíz de que decidieran renunciar a sus puestos en la familia real y mudarse a Estados Unidos. Ambos observaron el desfile de cumpleaños de la reina Isabel desde la Oficina del Mayor General y pasaron algunos divertidos momentos con los niños de Cambridge.

Sería la primera vez que Harry y Meghan pasan tiempo con la familia real, después de dos años de ser autoexiliados (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo)

La invitación de los duques fue la que más expectativa causó, incluso las especulaciones crecieron por la renovación del contrato de arrendamiento de Frogmore House, su vivienda ubicada en los terrenos de la casa Windsor. Su asistencia al Jubileo de Plata estaba confirmada, pero las actividades específicas que realizarían todavía no estaban claras.

Tal y como se esperaba, fueron excluidos de la aparición en el balcón, luego de dos años de polémicas declaraciones desde su salida de Reino Unido, especialmente la entrevista con Oprah Winfrey, en donde hablaron de las humillaciones, malos tratos e incluso el racismo que habría vivido Markle durante su estadía en el palacio real.

Se dice que desde hace algunas semanas el Palacio presentó una lista con los nombres de los miembros de la familia real que aparecerían en el balcón con la reina. Lo presentaron como una lista restringida de la realeza “trabajadora”, lo cual significó que, además de Harry y su esposa, tampoco el príncipe Andrew estaría invitado a esta tradición familiar.

La Reina Isabel II de Gran Bretaña, acompañada por el Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo, el Príncipe Carlos, la Princesa Ana, la Reina Madre Isabel y la Princesa Margarita aparece en un balcón del Palacio de Buckingham, el día de la Coronación, en Londres, el 2 de junio de 1953 AFP

Meghan Markle y el príncipe Harry, ausentes en el balcón

La balanza se inclinaba de ambos lados. Por una parte, la familia real todavía tiene la herida presente de todas las declaraciones y entrevistas, sobre todo las de racismo. No obstante, también se consideraban los méritos del príncipe Harry de asistir al funeral de su abuelo, el duque de Edimburgo, en abril de 2021. A pesar de esto, parece que la reina Isabel II se mantiene firme en sus decisiones y todavía no perdona que, quien era su nieto favorito, haya abandonado Inglaterra junto a su familia.

Con su mudanza, parecía que los duques de Sussex ya no formaban parte de la familia real británica, su distanciamiento con los demás miembros era muy evidente. Por ello, la mayor incógnita era si tanto para el público como para la reina de Inglaterra podrían ser elegidos para hacer la aparición en el balcón del palacio junto a los otros integrantes de la realeza.

El desfile por el cumpleaños de la reina Isabel II es el evento más esperado del año - (Photo by Ben Stansall / AFP) BEN STANSALL - AFP

Su participación en el Trooping of the Colour pasó a segundo plano y tuvieron que permanecer fuera del balcón, al igual que otros miembros de los Windsor como Beatriz de York y otros de los pequeños bisnietos de la monarca.

Se espera que Harry y Meghan hagan otra aparición en el Servicio Nacional de Acción de Gracias en la Catedral de St. Paul.