La terminante decisión de la reina Isabel II tras la visita de Harry y Meghan Markle para el Jubileo de Platino

El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle se reunieron en secreto con la reina de Inglaterra Isabel II a mediados de abril. Se supone que ambas partes limaron ciertas asperezas luego de que los duques de Sussex decidieran abandonar la familia real británica a principios de 2020. Pero recientemente se conoció otro hecho que puede volver a tensionar la relación entre la monarca y el más díscolo de los nietos. Es que Isabel no permitirá que las cámaras de Netflix que siguen al hijo de Lady Di y Carlos de Gales y a la actriz a todas partes puedan ingresar a grabar su Jubileo de Platino.

El Jubileo de Platino será el evento festivo destinado a celebrar los 70 años de la reina Isabel II en el trono del Reino Unido, que se cumplieron el pasado 6 de febrero. Se llevará adelante con varias ceremonias y actos que tendrán lugar entre el 2 y el 5 de junio próximos. Y se espera que tanto el príncipe Harry como su esposa Meghan Markle, que actualmente viven en los Estados Unidos, regresen a Gran Bretaña para los festejos. Pero, por lo que se supo estos días, sufrirán algunas restricciones.

Para el Jubileo de Platino, ni Harry, ni Meghan Markle, ni el príncipe Andrés estarán en el balcón de Buckingham para el tradicional desfile Trooping the Colour VICTORIA JONES/PA WIRE

Por caso, este fin de semana los medios británicos dieron a conocer que el matrimonio del hijo menor de Lady Di y la actriz estadounidense no podrá estar presente en el balcón del Palacio de Buckingham para el Trooping the Colour, un desfile militar de larga tradición que forma parte cada año de los festejos reales desde 1748. Los duques de Sussex no podrán estar con el resto de los miembros de la corona en el citado balcón, puesto que han renunciado a ser miembros de la realeza.

Ambos se encontrarán, junto a sus hijos Archie y Lilibet, al margen del lugar privilegiado para ver ese desfile, pero no serán los únicos de la Casa Windsor que estarán en esa situación, ya que también se ha marginado del lugar al príncipe Andrés, que fue despojado de parte de sus funciones reales en medio de acusaciones de abuso sexual.

Temor a una “tensión” con Netflix

Además de esta restricción, también trascendió que habrá un equipo especial encargado de que las cámaras de Netflix que siguen a los duques de Sussex en varias de sus actividades no graben ninguna de las alternativas del Jubileo de Platino. La decisión, que habría sido ordenada por la propia reina, tiene que ver con no permitir que los cineastas del gigante de streaming “exploten” el histórico evento.

“Si bien la familia está encantada con el hecho de que Harry y Meghan vengan al Jubileo, existe un temor real de tensión con cualquier equipo de Netflix. La preocupación es que ellos presionen y traten de obtener acceso a las áreas de los eventos de celebración para filmar a Harry, Meghan y sus hijos”, señaló una fuente cercana a la familia real al diario británico The Sun.

Las cámaras de Netflix grabaron al príncipe Harry y Meghan Markle en su participación como anfitriones de los Juegos Invictus, en La Haya, Holanda, a mediados del mes pasado (AP Photo/Peter Dejong) Peter Dejong - AP

“Los principales miembros de la Casa Windsor creen que Netflix verá el Jubileo como una gran oportunidad de explotar el megaacuerdo millonario que firmaron con la pareja”, señaló la fuente y agregó: “Por lo tanto, un equipo de ayudantes del Palacio estará listo para vigilar de cerca a la ‘tripulación’ de Netflix y actuar como vigilantes si es necesario”.

En ese sentido, los miembros de la familia real dejaron en claro que las cámaras de la plataforma de streaming no podrán acceder de ningún modo a los lugares reales como el Palacio de Buckingham o el Castillo de Windsor. Aún así, se teme que el equipo de cineastas se mezclen entre la multitud y sigan a los duques de Sussex en algunas áreas VIP de los eventos púbicos que se realicen en los días de la celebración.

El príncipe Harry, Meghan y la Reina Isabel en el balcón del Palacio de Buckingham, una postal que no se repetirá en las celebraciones del Jubileo de Platino, que se realizarán a principios del mes de junio Archivo - AP

El mes pasado, fueron unos 30 miembros de la producción de Netflix los que siguieron a Meghan y Harry hasta Holanda, para grabar su participación como anfitriones de los Juegos Invictus. Los duques de Sussex también visitaron a Isabel II en Windsor en el mes de abril, y muchos expertos en los asuntos de la corona especularon con que esa reunión con la monarca fue realizada solo para complacer a los productores de la compañía.

El matrimonio firmó en septiembre de 2020 un acuerdo con el gigante del streaming para realizar series, películas y documentales. “Nuestro enfoque estará en la creación de contenido que informe, pero también dé esperanzas. Como nuevos padres, hacer una programación familiar inspiradora también es importante para nosotros, al igual que contar historias poderosas a través de una lente veraz y fácil de identificar”, dijeron entonces los Sussex sobre su rol en el acuerdo con Netflix, en un comunicado conjunto.

De acuerdo con la información del diario británico Mirror, el acuerdo entre Netflix y Harry y Meghan fue de unos 112 millones de libras (alrededor de 138 millones de dólares).