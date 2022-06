“No me puedo levantar”: los dolores que sufre Thalía por la enfermedad de Lyme

La cantante mexicana Thalía ha hablado en reiteradas ocasiones sobre los dolores y los padecimientos que sufre luego de que hace 13 años fue diagnosticada con la enfermedad de Lyme. Esta vez fue su hermana Laura Zapata quien reveló cómo le afecta y cómo sobrelleva su vida personal a pesar de las complicaciones que los síntomas le representan. La cantante incluso sigue en la práctica del deporte y siempre trata de ser positiva ante la adversidad.

El Lyme es una afección bacteriana que causa debilidad, dolor en las articulaciones, problemas cardíacos y otros malestares según el organismo de cada paciente. Y justamente Zapata lo confirmó al decir que Thalía le ha contado que a veces ni siquiera puede moverse debido a los fuertes dolores que siente en el cuerpo, que le dan una sensación de debilidad.

Thalía prioriza el deporte dentro de su rutina a pesar de su enfermedad Instagram @thalia

La actriz de 65 años contó cómo ha sido la vida de su hermana menor y cómo se encuentra actualmente con su enfermedad. Al parecer, Thalía le dio algunos detalles del avance de su diagnóstico, cómo lo recibe su organismo y qué es lo que hace para sobrellevarla, según el portal La Opinión.

“Hermanita no me puedo levantar, me estoy arrastrando... Me voy a obligar, porque no me puedo mover, me duelen las coyunturas, pero me voy a obligar”, fue lo que Thalía le habría dicho a Laura en una de las conversaciones cotidianas que mantienen como familia.

Thalía se esfuerza en sobrellevar el Lyme

Por otra parte, Zapata aseguró que su hermana es muy disciplinada con el tratamiento médico de su enfermedad y que, para coadyuvar a la recuperación de su cuerpo, siempre asiste al gimnasio sin pretextos. Además, se mantiene dedicada al cuidado de sus hijos, aunque muchas veces tiene días difíciles por el dolor.

Tal como la actriz señaló, la cantante hace su mayor esfuerzo por moverse y continuar con sus actividades a pesar de no tener la energía suficiente. Trata de estar en constante movimiento para contrarrestar los síntomas del Lyme y mejorar su estado anímico.

De hecho, la intérprete de “No me acuerdo” también ha dado declaraciones sobre el esfuerzo sobrehumano que le representa vivir con Lyme. En el programa de televisión mexicana Hoy, la famosa habló sobre su día a día con la enfermedad. Asimismo, en sus redes sociales ha demostrado que no se deja vencer, sobre todo cuando es muy fuerte el deseo de no querer levantarse de la cama.

Thalía habla sobre sus padecimientos con la enfermedad Lyme

¿El Lyme se hereda?

La enfermedad de Lyme surge a través de la picadura de una garrapata, tal como le sucedió a Thalía, por lo que no es hereditaria; sin embargo, casualmente la madre de la artista, Yolanda Miranda, también padeció de ella. La propia Laura habló del tema y detalló que Yolanda falleció a causa de este padecimiento, por lo que la vida de la también actriz ha estado marcada por un trauma y miedo de tener el mismo fin.

La madre de Thalía falleció a causa del Lyme Instagram @thalia

“Es una enfermedad que no tiene cura, mi mamá murió con Lyme, tomaba 27 o 30 pastillas. Ojalá que encuentren la cura”, expresó la actriz sobre esta enfermedad que ha dañado su núcleo familiar, incluso quitándole la vida a uno de los principales pilares. Lo que sobresale en este caso es la forma de ver la situación que la protagonista de Marimar prioriza en su vida diaria, una muestra de valor y valentía.