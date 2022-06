La decisión de Harry y Meghan Markle que da pistas sobre su vínculo con la familia real

El príncipe Harry y Meghan Markle podrían hacer las pases con la familia real luego de que decidieron volver al Reino Unido para encontrarse con la reina Isabel II. En el marco del Jubileo de Platino, celebración por los 70 años de la monarca como líder de la corona, la pareja regresará a Londres, Inglaterra. Aún no se sabe si será de manera permanente, pero esta noticia ha causado muchas expectativas sobre lo que podría venir para los duques de Sussex una vez que pisen tierras británicas.

Hay que recordar que hace dos años la pareja decidió poner fin a su relación con la familia real y renunciar a la corona británica, lo que significó una pérdida total de sus derechos dentro de la realeza. Se mudaron a Estados Unidos para tener su propia independencia económica y esto fue muy mal visto principalmente por la reina Isabel II y también causó gran revuelo en los medios de comunicación a nivel mundial.

Meghan Markle y el príncipe Harry decidieron alejarse de la reina Isabel II Archivo

En ese contexto, se especula que Harry y Meghan no serán muy bien vistos en su regreso a Londres; incluso podrían estar ausentes en el balcón principal durante la celebración. Pero, hasta el momento, todo se trata de especulaciones, ya que no hay nada escrito y solo se tiene la confirmación de los duques sobre asistir al país natal de Harry, de acuerdo con el Heraldo USA.

Desde su polémica entrevista con Oprah Winfrey, la relación entre esta pareja y la reina Isabel II se fracturó todavía más, pues, aparte de todas sus declaraciones, desde entonces no han parado de enviar indirectas sobre las injusticias y humillaciones que Meghan vivió durante su estancia en el palacio londinense. Por ello, se dice que no serán bien recibidos por la familia real, aunque no se sabe si las aguas entre ellos ya se calmaron un poco.

Oprah Wifrey con Meghan Markle y el Príncipe Harry. JOE PUGLIESE - HARPO PRODUCTIONS

En abril pasado, Harry y Meghan visitaron de forma privada a la reina Isabel II, donde inauguraron los juegos deportivos Invictus para veteranos de guerra. No obstante, esta nueva visita sería un tanto más íntima y familiar.

¿Meghan Markle y el príncipe Harry regresarán a vivir a Reino Unido?

Mucho se ha dicho desde que se supo que el hijo menor de Lady Di y su familia viajarían a Reino Unido para el Jubileo de Platino, especialmente porque se dio a conocer que renovaron su contrato de arrendamiento en la propiedad de Londres, lo que podría indicar que planean quedarse una larga temporada al lado de la reina Isabel II.

Se trata de Frogmore House, la vivienda ubicada en la casa Windsor, donde la reina se ha quedado desde el inicio de la pandemia por Covid-19. Al parecer, quieren pasar más tiempo con ella para que pueda conocer a su bisnieta Lilibet, quien está a punto de cumplir su primer año de vida. Se dice que podrían pasar tiempo en familia para que el abuelo de la niña, el príncipe Carlos, también pueda estar con ella.

No se sabe con exactitud cuáles son los planes de los duques de Sussex, ya que también podrían solo asistir al evento y luego regresar a Estados Unidos para continuar con su vida normal, por lo que habrá que esperar a que se revelen los detalles en los días próximos.