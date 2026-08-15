Judge, astro de los Yankees, practica lanzamientos por primera vez desde su lesión

La estrella de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, alcanzó un hito clave en su recuperación de una costilla rota al practicar lanzamientos por primera vez desde que le diagnosticaron la lesión el 4 de junio.

Desde que Judge ha estado fuera de juego, los Bombarderos del Bronx tienen un récord de 32-31 y están ansiosos por recibir refuerzos ofensivos, ya que Cody Bellinger y Giancarlo Stanton también se encuentran lesionados.

"Sé que ayer lanzó y corrió", dijo este sábado el mánager de los Yankees, Aaron Boone, antes del partido contra los Azulejos en el Rogers Centre de Toronto.

"Esperemos que siga progresando a lo largo de esta semana y ya veremos qué otras actividades se incorporan", agregó al sitio web del equipo.

Ganador de su tercer premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana la temporada pasada, el beisbolista estadounidense jugó pese al dolor durante varias semanas antes de que le diagnosticaran una fractura por estrés en la primera costilla del lado derecho.

El bateador de las Grandes Ligas dijo que creía haberse lesionado al intentar hacer una atrapada en picada y evitar chocar con su compañero de equipo Jazz Chisholm en un partido del 26 de abril.

Judge, de 34 años, suma 17 jonrones con un promedio de bateo de .248 esta campaña, pero jugó por última vez el 31 de mayo.

Con un récord de 68-54, los Yankees están a 6,5 partidos del líder, Tampa Bay, en la carrera por el título de la División Este de la Liga Americana.