Juez aplaza demanda de Trump por US$ 10.000 millones contra agencia de impuestos de EE.UU.

Un juez de Estados Unidos ordenó el viernes una audiencia para determinar si un presidente en ejercicio puede demandar al gobierno federal, luego de que Donald Trump lanzó un pleito legal contra la agencia federal de impuestos por 10.000 millones de dólares.

Trump presentó la demanda contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS, en inglés) en enero, junto con sus dos hijos mayores, Eric y Donald Jr. y la empresa familiar, por unas supuestas filtraciones de declaraciones de impuestos que, según el mandatario, perjudicaron sus negocios.

Aunque Trump dice que interpone la demanda "a título personal, es el actual presidente y sus demandados son entidades cuyas decisiones están sujetas a su dirección", escribió la jueza Kathleen Williams.

La jueza citó a los abogados del proceso el 27 de mayo para abordar la cuestión.

En la demanda, los Trump alegan que la agencia de impuestos "tenía el deber de salvaguardar y proteger" sus "declaraciones confidenciales de impuestos".

Los documentos fueron filtrados a la prensa por un exempleado del Irs Charles "Chaz" Littlejohn entre 2019 y 2020. Littlejohn se declaró culpable de publicar las declaraciones y cumple una condena de cinco años.

El New York Times informó en septiembre de 2020 que Trump, quien reiteradamente se negó a publicar sus declaraciones, pagó solo 750 dólares en impuestos federales sobre la renta en 2016 y 2017, y nada durante diez de los 15 años anteriores.