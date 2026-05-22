Juez de EE.UU. desestima cargos penales contra el inmigrante salvadoreño Ábrego García

Un juez federal de Estados Unidos desestimó el viernes la acusación penal del gobierno contra el salvadoreño Kilmar Ábrego García, convertido en un símbolo de la política antinmigración del presidente Donald Trump

El juez de distrito Waverly Crenshaw dictaminó que el caso penal presentado por el Departamento de Justicia contra Ábrego García, por su presunta actividad de tráfico de personas en el estado de Tennessee, fue "un abuso del poder" de la fiscalía para presentar cargos

Ábrego García, expulsado por error a El Salvador por la administración Trump en marzo de 2025 y luego devuelto a Estados Unidos tras meses de batalla judicial, fue detenido por la policía de inmigración (Ice) antes de ser puesto en libertad el pasado diciembre

Sin embargo, aún no se ha dirimido el caso migratorio de Ábrego García, casado con una estadounidense pero sin residencia legal en Estados Unidos desde que llegó con 16 años, en 2012. El gobierno de Trump ha prometido que lo deportará por todos los medios