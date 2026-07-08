Juez ordena pagar US$ 5 millones a mujer que acusó a Trump de agresión sexual

Un juez federal ordenó el miércoles que la escritora E. Jean Carroll, quien acusó a Donald Trump de agredirla sexualmente y luego difamarla, reciba los 5 millones de dólares que el expresidente estadounidense fue condenado a pagar en una causa civil.

La semana pasada, la Corte Suprema de EE.UU. rechazó examinar la apelación de Trump contra la sentencia original, de mayo de 2023, que le ordenaba pagar 2 millones de dólares en concepto de daños por agresión sexual y 3 millones por declaraciones difamatorias.

Carroll, experiodista y columnista que ahora tiene 82 años, acusó al presidente de haberla agredido en un probador de un almacén de Nueva York en 1996.

Cuando las acusaciones se publicaron en un libro de 2019, el multimillonario republicano la llamó "chiflada" y afirmó que había inventado el caso.

Al negarse a admitir el recurso, la Corte Suprema hizo que la sentencia fuera definitiva.

El miércoles, el juez federal Lewis Kaplan ordenó que se pagaran los 5 millones de dólares que Trump tuvo que depositar en el tribunal, tras agotarse los procedimientos de apelación.

El fallo también exige el pago de intereses acumulados, sin precisar el monto.

En otro caso de difamación en Nueva York, se ordenó a Trump pagar 83,3 millones de dólares a Carroll. Esa condena fue confirmada en apelación, pero su ejecución sigue suspendida a la espera de la decisión de la Corte Suprema.

A finales de mayo, los medios estadounidenses informaron que Carroll estaba siendo objeto de una investigación penal, descrita como el último ejemplo de la disposición de Trump a utilizar el sistema de justicia contra sus enemigos.

La investigación, abierta por fiscales del Departamento de Justicia, busca determinar si Carroll mintió bajo juramento.