Jueza de EEUU limita poderes de agentes de inmigración en el estado de Minnesota

Una jueza federal de Estados Unidos impuso este viernes restricciones a los agentes de inmigración en Minnesota, ordenándoles reducir sus "tácticas agresivas".

La tensión se ha elevado en ese estado del país tras la muerte la semana pasada de una mujer estadounidense que fue baleada por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La jueza Katherine Menendez ordenó a los agentes no detener a manifestantes en vehículos que "no estén obstruyendo" la actividad de las autoridades y les prohibió el uso de gas pimienta contra ellos.

Y le dio un plazo al Departamento de Seguridad Nacional, de quien depende el ICE, un plazo de 72 horas para cumplir con el fallo.

Mineápolis ha sido el foco de las manifestaciones en el país, luego de que el 7 de enero un agente del ICE disparara contra Renee Nicole Good, de 37 años, después de que le ordenara bajarse de su vehículo.

Dos días después de la muerte de Good, un agente federal disparó e hirió a un hombre venezolano, también en Mineápolis.

En una movida legal por separado, CBS News reportó que el Departamento de Justicia investiga al gobernador de Minnesota, Tim Walz, y al alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, por impedir el trabajo de los agentes en medio de las manifestaciones por estos hechos.

La investigación podría agravar aún más el enfrentamiento entre las autoridades locales y la Casa Blanca.

Walz y Frey han hecho múltiples llamados para que haya protestas pacíficas contra las redadas de inmigración en el estado. La Casa Blanca los ha acusado de "provocar la violencia".

El gobernador no confirmó la investigación a CNN, pero en un comunicado acusó al gobierno federal de "utilizar como arma el sistema de justicia y amenazar a oponentes políticos".

La investigación es "un obvio intento de intimidarme por defender a Mineápolis, a nuestras fuerzas de orden público y a nuestros residentes del caos y el peligro que esta administración ha traído a nuestras calles", dijo Frey en una declaración a CNN.

- Trump descarta Ley de Insurrección -

El presidente dijo que consideraba invocar la Ley de Insurrección ante las protestas contra las redadas migratorias en Minnesota.

Pero el viernes dio marcha atrás.

"Si fuera necesario, la usaría. No creo que haya ninguna razón para usarla en este momento", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca al ser preguntado sobre la ley que permite el despliegue de soldados en territorio estadounidense.

En un incidente aparte, el Departamento de Seguridad Nacional confirmó el viernes que Heber Sánchez Domínguez, un mexicano de 34 años, murió el miércoles mientras estaba en custodia del ICE.

Sánchez estaba recluido en el centro de procesamiento migratorio Robert A. Deyton, en Clayton (Georgia), indicó el Consulado General de México en Atlanta.

Al menos cuatro personas han muerto estando en custodia de la agencia en lo que va del año, según los datos del ICE.

El miércoles, la familia de Renee Good anunció que habían contratado los servicios de una firma legal para investigar la muerte con miras a iniciar acciones legales contra el agente y el gobierno.

Los abogados exigieron el jueves que las autoridades oficiales -incluyendo al agente que disparó contra Good- conserven los registros y las pruebas relacionadas con el incidente.