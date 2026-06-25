Julián Álvarez se aferra al Mundial en plena tormenta con el Atlético

A las puertas de su primera titularidad, el atacante argentino Julián Álvarez intenta mantener el foco en el Mundial después del incendio que desató en España por su deseo de abandonar el Atlético de Madrid.

Los otros nueve más cotizados del momento ya han dejado su huella en el torneo. Kylian Mbappé, Erling Haaland y Harry Kane se anotaron a la pelea por la Bota de Oro, mientras la Araña tiene su casillero a cero después de las dos primeras fechas.

Titular en el título alcanzado en Catar 2022, Álvarez inició desde el banco su segundo Mundial debido al mes de inactividad con el que aterrizó en Estados Unidos por una lesión de tobillo.

En los triunfos ante Argelia (3-0) y Austria (2-0) cedió el puesto a Lautaro Martínez y apenas dispuso de 61 minutos de juego, con un pobre bagaje de un disparo a puerta.

Únicamente el majestuoso inicio de Mundial de Lionel Messi, autor de los cinco goles argentinos, evita que las alarmas hayan sonado en la Albiceleste por la sequía de sus dos reputados goleadores.

La primera gran oportunidad para Álvarez llegará el sábado ante Jordania en Arlington (Texas), donde se perfila para iniciar en el once alternativo que presentará Argentina, ya clasificada como primera del Grupo J.

El atacante necesita una buena actuación para atornillarse al lado de Messi cuando arranquen las eliminatorias, por mucho que este decepcionante inicio de Mundial no haya desanimado en absoluto a sus numerosos pretendientes.

- Barcelona y Madrid al acecho -

Al otro lado del Atlántico, Álvarez lleva días acaparando portadas en la que se perfila para ser la gran telenovela del verano en el fútbol español.

El terremoto lo desató el jugador cuando menos se esperaba. Con el Mundial celebrando el doblete de Messi ante Austria, que lo erigió en el máximo goleador histórico, la Araña confirmó un secreto a voces: quiere marcharse del Atlético de Madrid tras dos temporadas sin títulos.

"Hablé con las personas del club, con las que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño", soltó Álvarez en la zona mixta de Arlington.

El ariete no precisó cuál es su destino soñado, pero los dos gigantes del fútbol español se han movido para hacerse con él.

A inicios de mes, el Real Madrid presentó una inusual oferta pública de 150 millones de euros (170 millones de US$) que fue rechazada por el club vecino.

Florentino Pérez, que había prometido realizar una oferta de ese calibre en la campaña electoral, se enfocó entonces en otros objetivos y el equipo que se sospecha que está detrás del movimiento de Álvarez es el Barcelona, necesitado de un nueve de primer nivel por la marcha de Robert Lewandowski.

El Atlético se muestra por ahora indignado e inflexible con los intentos de sus rivales, a los que recuerda que la cláusula de salida de su estrella es inalcanzable, 500 millones de euros (570 millones de US$).

La molestia es especialmente pronunciada con el Barcelona y ha hecho saber que podría denunciarlo ante la FIFA por contactar con un jugador con contrato en vigor.

El club azulgrana, que espera el momento preciso para ofertar por Álvarez, guarda silencio pero algunos de sus referentes bendicen públicamente el fichaje.

"Julián como jugador me encanta y siempre he dicho que quiero que los mejores jugadores estén en el Barça", dijo el español Pedri este jueves a Teledeporte. "Si ojalá se puede dar ese fichaje, bienvenido".