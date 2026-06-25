A qué hora de EE.UU. juega Ecuador vs. Alemania, hoy: transmisión en vivo del Mundial 2026

En Estados Unidos, Ecuador y Alemania se enfrentan ese jueves 25 de junio por la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Los dirigidos por Sebastián Beccacece buscan su primer triunfo para sumar chances de conseguir la clasificación a dieciseisavos de final, mientras el conjunto europeo intentará sentenciar su boleto como primero del Grupo E.

Hora de Ecuador vs. Alemania en EE.UU. y cómo verlo en vivo

El combinado sudamericano se medirá con la selección cuatro veces campeona del mundo para culminar su participación en la fase de grupos.

El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, según indica el calendario oficial publicado por la FIFA.

Ecuador igualó 0-0 ante Curazao en su segunda presentación en el Mundial 2026 FRANCOIS NEL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El duelo está programado para las 16 hs EDT (hora local de Nueva York)/15 h CDT/14 h MDT/13 h PDT. A su vez, de acuerdo con el ente regidor del fútbol internacional, se podrá ver a través de las transmisiones en vivo de Telemundo en español y FOX en inglés.

Cómo llegan Ecuador y Alemania para el partido de hoy

Los ecuatorianos llegan al encuentro de este jueves con la obligación de conseguir los tres puntos para tener chances de clasificar a la siguiente ronda. De acuerdo con las clasificaciones publicadas por la FIFA, actualmente la Tricolor se encuentra en la tercera posición del Grupo E con un punto.

En su debut en el certamen, los de Beccacece sufrieron una derrota contra Costa de Marfil por 1-0. En la segunda jornada, protagonizaron una de las sorpresas al igualar 0-0 ante Curazao, que venía de caer por 7-1 ante Alemania en la primera fecha.

Alemania lidera el Grupo E del Mundial 2026 con puntaje perfecto Robert Michael - dpa

En esa línea, los comandados por Julian Nagelsmann se mantienen en la primera posición del grupo con seis puntos. En su segundo compromiso derrotaron 2-1 a los marfileños.

Hasta el momento, la tabla de posiciones del Grupo E se encuentra así:

Grupo E Puntos PJ 1- Alemania 6 2 2- Costa de Marfil 3 2 3- Ecuador 1 2 4- Curazao 1 2

Con presencia del ICE: el operativo que habrá en Ecuador vs. Alemania por el Mundial 2026

La presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante los partidos del Mundial 2026, entre ellos los que se disputan en Nueva York, fue confirmada por el zar fronterizo Tom Homan y el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Markwayne Mullin.

En entrevistas con CBS News, ambos funcionarios enfatizaron que el despliegue responde a una estrategia de “seguridad nacional” similar a la implementada en el Super Bowl. Asimismo, descartaron que la prioridad sea ejecutar controles migratorios masivos contra los aficionados.

El enfoque central de los operativos radica en la prevención y persecución de delitos graves. Según Mullin, las tareas de vigilancia están diseñadas para combatir la venta de mercancía falsificada, la reventa ilegal de entradas y la trata de personas.

Qué se sabe del despliegue del ICE durante el Mundial 2026

Adicionalmente, el plan de seguridad incluye la vigilancia del espacio aéreo para restringir el uso de drones no autorizados cerca de los estadios, actividad considerada un riesgo crítico. Aunque Homan aclaró que intervendrán si detectan situaciones relacionadas con inmigrantes en situación irregular, subrayó que el objetivo primordial consiste en salvaguardar la integridad de jugadores y espectadores durante el evento.

Qué otros partidos se juegan este jueves 25 de junio por el Mundial 2026

Además del cruce definitorio entre Ecuador y Alemania, la Copa del Mundo también cuenta con otros cinco duelos para este jueves 25 de junio. En esta ocasión, por ser decisivos para la clasificación, los cotejos correspondientes a un mismo grupo se disputan en simultáneo.

En ese sentido, el calendario está compuesto por: