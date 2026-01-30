Justin Rose lidera en Torrey Pines con 62; Koepka regresa a la PGA con 73

SAN DIEGO (AP) — Justin Rose tuvo oportunidades de birdie en todos los hoyos, salvo uno, y firmó un 62, 10 bajo par, en el Campo Norte de Torrey Pines, considerado el más fácil, para liderar por un impacto el Farmers Insurance Open el jueves, un día que marcó el regreso de Brooks Koepka desde la serie LIV Golf

Koepka atrajo mucha atención bajo el sol brillante a lo largo de la costa del Pacífico. Fue el primer miembro de la Gira de la PGA que se marchó a la liga rival financiada por Arabia Saudí

Rescindió su contrato, al que le restaba un año, y se le dio luz verde para volver a la PGA

Koepka no hizo un birdie sino hasta su último hoyo en el Campo Sur, considerado más difícil, para una tarjeta de 73, uno sobre par. Se mostró feliz de resolver por fin la primera ronda

“Desde el primer tee, fue genial. En realidad, me hizo calmarme un poco”, dijo Koepka. “Como dije, me hizo sentir bien simplemente el estar aquí”

Rose no pasó el corte en su debut de 2026, la semana pasada en The American Express. Aunque el Campo Norte es más sencillo, su juego fue preciso. Incluso sin birdies en dos de los pares cinco, logró un gran puntaje antes de dirigirse al Sur

Justin Lower, nervioso mientras su esposa permanecía en casa a punto de dar a luz a mellizos, tuvo un 63 en el Norte. Hideki Matsuyama y Max Greyserman entregaron sendas tarjetas de 64

Seamus Power tuvo el puntaje más bajo con 65 en el Campo Sur, que ha sido sede de dos Abiertos de Estados Unidos y registró un promedio de 72,482. El puntaje promedio en el Norte fue de 69,139. De los 22 jugadores con 67 golpes o menos, sólo Power y Max McGreevy (66) estaban en el Sur

“El campo Norte claramente es uno en el que quieres aprovechar al máximo y es genial haberlo hecho hoy, sin duda”, dijo Rose

Hizo par desde el fairway en su hoyo de cierre en el noveno, par-cinco, tras caer en un búnker. Sacó la bola a unos cuatro pies y falló el putt de birdie. Pero sólo tuvo que sufrir una vez, en el hoyo 14 de 451 yardas y mantuvo una tarjeta limpia

