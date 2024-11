Kamala Harris pide a sus partidarios que "sigan luchando"

La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, llamó este miércoles a sus seguidores a "seguir luchando" al reconocer públicamente por primera vez su derrota ante el expresidente republicano Donald Trump en las presidenciales del martes.

"El resultado de estas elecciones no es lo que queríamos, no es por lo que luchamos, no es por lo que votamos, pero escúchenme cuando digo que la luz de la promesa de Estados Unidos siempre brillará mientras nunca nos rindamos y sigamos luchando", dijo en un discurso a sus seguidores.

