Kane evita una debacle de Inglaterra ante RD Congo con un doblete salvador

Con Harry Kane vestido de héroe, Inglaterra venció este miércoles 2-1 a la República Democrática del Congo y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, en los que enfrentará al coanfitrión México.

Dos tantos de Kane en los minutos 75 y 86 dieron vuelta un duelo en el que Inglaterra se asomó a una temprana eliminación como la que ya sufrieron Alemania y Países Bajos.

RD Congo estuvo casi 70 minutos por delante en el estadio Mercedes Benz, en Atlanta, gracias a una temprana diana de Brian Cipenga en el minuto 7 y una espectacular actuación de su arquero, Lionel Mpasi.

Kane, con dos asistencias de Anthony Gordon, nuevo jugador del Barcelona, quebró a tiempo el muro congoleño para evitar una traumática salida del equipo que entrena Thomas Tuchel.

El artillero del Bayern Munich se reenganchó de paso a la pelea por la Bota de Oro del torneo con sus cinco goles, a uno de los dos líderes: Lionel Messi y Kylian Mbappé.

Inglaterra sigue en la ruta hacia su primer título grande en 60 años pero con una complicada siguiente parada el domingo en Ciudad de México.

En la olla a presión del estadio Azteca, y los 2200 metros de altitud de la capital mexicana, le espera un Tri enrachado con un pleno de cuatro victorias en el torneo.

La derrota en Atlanta puso fin al cuento de hadas de RD Congo en su regreso al Mundial por primera vez en 52 años. Compitiendo como Zaire, había participado en Alemania Federal 1974, donde perdió sus tres partidos.

Los Leopardos ni siquiera habían logrado un solo punto ni marcado un gol en una Copa del Mundo hasta hace unas semanas, pero tuvieron a uno de los favoritos del torneo tambaleando al borde de la eliminación.

- Remontada final -

Sometido a una enorme presión, todas las miradas apuntaron a Tuchel con el primer gol de los africanos antes de los siete minutos de juego.

Cipenga irrumpió completamente solo por el carril derecho inglés para controlar un servicio desde la otra banda y fusilar al arquero Jordan Pickford con un trallazo por el palo corto.

La inmensa mayoría de los casi 70.000 espectadores, vestidos de rojo y blanco de Inglaterra, enmudecieron tras una jugada que desnudó las debilidades de Inglaterra en el lateral derecho tras las lesiones de Reece James y Tino Livramento.

La de Livramento se produjo antes del Mundial 2026, pero Tuchel se negó a convocar a otro especialista como Trent Alexander-Arnold, carrilero del Real Madrid.

Djed Spence, reubicado en esa banda, fue la primera víctima de la fuerte presión con la que RD Congo puso a temblar a la zaga inglesa en los siguientes minutos.

Bellingham vio la tarjeta amarilla por una entrada a destiempo y luego protagonizó un intercambio acalorado con su entrenador durante la pausa de hidratación.

Sin juego asociativo en el centro del campo, el equipo de Tuchel recurrió a la vía aérea para conectar con sus estrellas ofensivas.

Dos potentes cabezazos de Bellingham se toparon con atajadas salvadoras de Mpasi, otra vez inspirado como frente a Colombia en la fase de grupos.

El portero del Le Havre, nacido en Francia, neutralizó otro remate a bocajarro de Kane en una primera mitad que se cerró con otro nudo en la garganta de los aficionados ingleses.

Esta vez el asalto congoleño llegó desde su banda derecha con un centro al área pequeña que Yoane Wissa, delante de la portería, remató contra el poste.

Con el corazón en un puño, la grada inglesa vio un hilo de esperanza cuando Kane cayó en el área ante una salida de Mpasi pero ni el árbitro ni el VAR concedieron el penalti.

En la segunda mitad Tuchel trató de reforzar el ataque al darle ingreso a Bukayo Saka y Anthony Gordon, que tuvo un aporte clave para la reacción inglesa.

El nuevo fichaje del Barcelona puso el centro con el que Kane logró por fin superar a Mpasi con un cabezazo picado a 15 minutos del final.

Gordon también habilitó en el minuto 86 a Kane, que en una gran jugada individual fusiló de potente disparo al arquero congoleño.

Máximo goleador histórico de Inglaterra con 84 goles, Kane suma ya 13 en los Mundiales.