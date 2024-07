Katie Ledecky frente a la nueva generación en sus cuartos Juegos

Tan dulce fuera de la piscina como implacable en el agua, Katie Ledecky acudirá a sus cuartos Juegos Olímpicos en París (26 de julio al 11 de agosto) a defender su dominio en las largas distancias, amenazado por el progreso de sus jóvenes rivales.

A sus 27 años, la estadounidense puede convertirse en la primera nadadora en ganar cuatro veces consecutivas la misma prueba olímpica, en su caso los 800 metros libres.

La hazaña daría aún más brillo a un palmarés en el que relucen 10 medallas olímpicas, siete de ellas doradas, y 16 títulos mundiales individuales, uno más que el legendario Michael Phelps.

Ledecky es la novena nadadora estadounidense clasificada para al menos cuatro equipos olímpicos, un extraordinario recorrido que comenzó con una deslumbrante victoria a los 15 años en los 800 m libres de Londres-2012.

"Siento que cada año disfruto más con esto", dice la atleta de Washington DC sobre la fórmula de su longevidad. "A mi alrededor he tenido grandes comunidades que me mantienen entusiasmada con el deporte, grandes compañeros de equipo que me empujan cada día, grandes entrenadores que creen en mí y me animan a seguir alcanzando metas más y más grandes".

Tras los destellos y el primer triunfo como adolescente en Londres, Ledecky explotó en Rio-2016 con una cosecha de cuatro oros, incluidos los 200 y 400 m libres.

En 2021 se hizo en Tokio con un tercer título consecutivo en los 800 m y con el primer oro olímpico en disputa en los 1.500 m libres femeninos.

En la capital japonesa, sin embargo, ya vivió un primer revés al conformarse con la plata en los 400 m por detrás de Ariarne Titmus.

Además de la australiana, en París también le espera otra temible oponente, la canadiense Summer McIntosh.

De 17 años, McIntosh ya fue capaz de propinarle a Ledecky su primera derrota en una final de 800 m desde 2010, en una reunión celebrada en Florida en febrero.

- Ídolo de sus rivales -

La incorporación de los 1.500 m a su lista de pruebas olímpicas varió el enfoque de entrenamiento de Ledecky, llevándola a relegar distancias más cortas como los 200 m.

"Definitivamente ha sido un proceso de aprendizaje, y ha cambiado a medida que me he hecho mayor", explica.

"He aprendido cosas diferentes sobre mí misma, sobre mi entrenamiento, sobre mi nutrición, sobre mi recuperación, todas esas cosas que entran en juego", señaló la nadadora, que ahora tiene su base en Florida con el entrenador Anthony Nesty, ganador de un oro olímpico para Surinam en 1988.

La resistencia de Ledecky la llevará a batirse con una colección de jóvenes que crecieron admirándola.

"Creo que no estaría aquí si no fuera por ella", reconoció la estadounidense Erin Gemmell, quien se llegó a disfrazar de Ledecky en una fiesta de Halloween de 2013 y ahora probablemente forme equipo con su ídolo en el relevo 4x200 m libres en París.

Ledecky, en cambio, asegura que nunca imaginó llegar a estas alturas cuando empezó a nadar con seis años.

"Nunca soñé con esto de pequeña, con llegar a unos Juegos Olímpicos", afirmó. "Después de Londres quería volver a ese nivel, demostrar que no era sólo una atleta de un solo éxito, pero al mismo tiempo me recordaba a mí misma que todo lo que fuera más que eso, era como la cereza del pastel".

Bb-gbv/mcd

LA NACION