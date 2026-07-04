Katzberg gana el martillo en Eugene con la mejor marca (83,33 m) mundial del año

El campeón olímpico y mundial Ethan Katzberg inauguró este viernes el Prefontaine Classic, prueba de la Diamond League, con un lanzamiento de martillo de 83,33 metros, la mejor marca mundial de la temporada, en Eugene, Oregón.

El canadiense batió el récord del mitin, fijado en 81,92 metros por el polaco Wojciech Nowicki en 2023, y estableció la mejor marca mundial de la temporada con 83,33 metros, por encima de los 82,44 registrados por el francés Yann Chaussinand el 13 de junio en California.

El estadounidense Rudy Winkler terminó segundo con 81,12 metros, mientras que el alemán Merlin Hummel completó el podio con un lanzamiento de 79,01 metros.

En los 800 metros, Brandon Miller superó en los metros finales a Cooper Lutkenhaus para imponerse con un tiempo de 1:43,68, por delante del joven estadounidense, que cruzó la meta en 1:44,62.

Lutkenhaus, de 17 años, llegaba impulsado por su victoria en Oslo en junio, pero no pudo responder al cambio de ritmo de Miller en la recta final.