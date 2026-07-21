Kaylee Hottle, actriz de "Godzilla", muere en accidente en EE.UU. a los 18 años

Kaylee Hottle, una joven actriz que apareció en dos películas de "Godzilla", murió la madrugada del martes en un accidente de tránsito en el estado de Maryland, en el este de EE.UU., informó la policía.

Hottle, de 18 años, y otro pasajero iban en un Honda Accord de 1995 conducido por un chico de 19 años cuando el vehículo se salió de una carretera de dos carriles y chocó contra una alcantarilla, de acuerdo con la oficina del sheriff del condado de Frederick.

"Se cree que el exceso de velocidad fue un factor que contribuyó a la colisión", señaló la policía, que acudió al lugar a las 02.52 de la madrugada (06.52 GMT) del martes y está investigando el accidente.

Hottle fue trasladada a un hospital, donde posteriormente se declaró su fallecimiento, indicó el parte policial.

El conductor sufrió heridas que no se consideran potencialmente mortales, mientras que el otro pasajero rechazó recibir atención médica.

La actriz, que es sorda, interpretó a "Jia" en "Godzilla vs. Kong" y en la secuela "Godzilla y Kong: El nuevo imperio". Fue nominada en 2024 al premio Saturn a la mejor interpretación de un actor joven.

Su padre, Joshua Hottle, dio la noticia de la muerte de su hija en lengua de señas estadounidense en un emotivo video publicado en Facebook.

En su mensaje de condolencias, la Escuela para Sordos de Texas, donde Hottle estudiaba, afirmó en redes sociales que su fallecimiento fue "una pérdida inmensa".

"Por ahora, contamos con información muy limitada y pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia de Kaylee y se abstengan de compartir o especular sobre las circunstancias del accidente", señaló.