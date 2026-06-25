Kimmich fustiga las pérdidas de balón de Alemania tras la derrota ante Ecuador

El capitán de Alemania, Joshua Kimmich, reprochó a su equipo por las constantes pérdidas de balón tras caer por 2 a 1 ante Ecuador este jueves, pero advirtió que la tetracampeona del mundo está en dieciseisavos de final y puede "ganar a cualquiera" en Norteamérica 2026.

Leroy Sané adelantó a la Mannschaft a los dos minutos del duelo ante los ecuatorianos, pero Nilson Angulo (9) y Gonzalo Plata (77) dieron el triunfo y el pase al equipo de la mitad del mundo a la siguiente fase como uno de los ocho mejores terceros. Alemania llegó al duelo ya clasificada como primera del Grupo E.

"Con nuestras pérdidas de balón seguimos metiendo al rival otra vez en el partido, y eso solo lo hace más fuerte", declaró el capitán Joshua Kimmich en MagentaTV de Alemania.

El jugador de Bayern Múnich resaltó que en la siguiente fase de la Copa del Mundo está prohibida una derrota.

"No podemos encajar uno o dos goles en cada partido", advirtió el jugador del Bayern Múnich. "Tenemos que minimizar las veces que regalamos el balón" y si lo logramos "podemos ganar a cualquiera", agregó.