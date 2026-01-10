Kiplimo conquista su tercer título mundial en cross country

El ugandés Jacob Kiplimo, vigente campeón del maratón de Chicago, conquistó este sábado su tercer título mundial consecutivo en Cross Country.

El atleta de 25 años completó los 10 kilómetros en Tallahassee, Florida, con un tiempo de 28 minutos y 18 segundos, seguido por el etíope Berihu Aregawi, que llegó a 18 segundos, y el keniano Daniel Ebenyo, tercero con un tiempo de 28 minutos 45 segundos.

Kiplimo se convirtió en el cuarto hombre en ganar tres títulos mundiales consecutivos en campo a través, emulando la gesta del etíope Kenenisa Bekele (2002-2006) y de los kenianos Paul Tergat (1995-1999) y John Ngugi (1986-1989).

"Estoy muy contento por haber ganado tres veces", celebró Kiplimo. "Creo que es cuestión de constancia en el entrenamiento. También se trata de creer en uno mismo".