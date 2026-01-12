Koepka anuncia su vuelta a la PGA con una penalización económica

El estadounidense Brooks Koepka, ganador de cinco títulos de Grand Slam, confirmó este lunes su retorno al circuito PGA tras convertirse en la primera gran figura en abandonar el saudita LIV Golf.

"Cuando era niño, siempre soñé con competir en el circuito PGA, y hoy estoy igual de emocionado de anunciar que regreso a PGA", dijo Koepka en su cuenta de Instagram.

El jugador de Florida, de 35 años, alegó motivos familiares para retirarse en diciembre de LIV Golf, con el que todavía tenía un año más de contrato.

La salida de Koepka de PGA se produjo en 2022 como parte de un éxodo de numerosas estrellas, incluido el español Jon Rahm, seducidas por los enormes contratos garantizados y las bolsas de premios récord que ofrecía el recién creado circuito saudita.

La semana pasada el estadounidense solicitó su reincorporación a PGA, que este lunes le abrió las puertas bajo un nuevo y limitado Programa para miembros regresados.

Como parte de los requerimientos, Koepka aceptó quedarse sin acceso a ganancias por equidad durante cinco años, lo que podría suponerle la pérdida de más de US$50 millones.

Además, deberá hacer una donación benéfica de US$5 millones, explicó en un comunicado el director ejecutivo de PGA, Brian Rolapp.

De acuerdo con Rolapp, el nuevo programa está limitado a golfistas que hayan estado fuera de PGA durante al menos dos años y conquistaran alguno de los cuatro títulos de Grand Slam o el Players Championship entre 2022 y 2025.

Koepka cumple con esta condición tras su triunfo en el Campeonato de la PGA de 2023, siendo el primer miembro de LIV Golf que alzó un trofeo Major.

Solo tres jugadores más de LIV Golf cumplen este requisito -Rahm, el estadounidense Bryson DeChambeau y el australiano Cameron Smith- y excluiría a golfistas latinoamericanos como el chileno Joaquín Niemann, el mexicano Abraham Ancer o el colombiano Sebastián Muñoz.

En su mensaje, Rolapp advirtió que los jugadores elegibles tienen hasta el 2 de febrero para solicitar la readmisión.

"Se trata de un periodo único y definido, y no sienta un precedente para situaciones futuras", señaló. "Una vez que se cierre la puerta, no hay garantía de que esta vía vuelva a estar disponible".

Koepka avanzó que su regreso se producirá en el Farmers Insurance Open, que se disputará en La Jolla, California, del 29 de enero al 1 de febrero.