Qué es un mercado de predicciones y cómo funciona Polymarket, la plataforma usada por un soldado detenido en EE.UU.

Un sargento mayor de las fuerzas especiales de Estados Unidos, identificado como Gannon Ken Van Dyke, fue detenido recientemente tras una investigación por presunto uso de información confidencial en un sistema de apuestas digitales. El caso involucró operaciones realizadas en Polymarket, un mercado de predicciones, un tipo de plataforma donde se juega sobre resultados de eventos futuros.

Cómo funcionan los mercados de predicciones

Los mercados de predicciones son espacios digitales donde los usuarios compran y venden participaciones asociadas a resultados posibles de un evento. Cada resultado tiene un valor que fluctúa según la percepción colectiva de probabilidad.

De acuerdo con Polymarket, en este sistema, el precio de cada participación funciona como indicador de probabilidad. Por ejemplo, un valor de 20 centavos sugiere una estimación del 20% de que ese escenario ocurra. Si el evento se concreta, la participación puede liquidarse a un valor fijo mayor.

El mecanismo está basado en incentivos económicos. Quienes anticipan correctamente un resultado obtienen ganancias, lo que promueve la participación de usuarios que analizan información disponible para tomar decisiones.

De acuerdo con la acusación contra Gannon Ken Van Dyke, el militar utilizó datos clasificados vinculados a una operación encubierta denominada “Absolute Resolve”. Esa información le habría permitido anticipar el desenlace político en Venezuela del pasado 3 enero que concluyó en la captura de Nicolás Maduro y operar en consecuencia dentro de la plataforma Polymarket.

Según el programa Last Week Tonight with John Oliver de HBO, las empresas de mercados de predicciones, para diferenciarse de los sitios de apuestas tradicionales, argumentan que algunos participantes los emplean para compensar posibles pérdidas vinculadas a eventos inciertos. “Como apostar a que, por ejemplo, un huracán impactará o que el gobierno de EE.UU. cerrará”, explicó el presentador televisivo.

El modelo se apoya en la agregación de información distribuida entre los usuarios. La interacción entre compradores y vendedores ajusta los precios en tiempo real, lo que refleja cambios en las expectativas del mercado.

En los últimos años, este tipo de plataformas creció en volumen y diversidad de temas, que incluyen elecciones, conflictos internacionales y resultados económicos. Sin embargo, su regulación varía según la jurisdicción.

Polymarket es una plataforma de apuestas sobre la predicción de eventos como conflictos internacionales, impactos climáticos, entre otros PJ McDonnell - Shutterstock

La estructura operativa de Polymarket

Polymarket es una plataforma que permite operar en mercados de predicción mediante el uso de criptomonedas. Los usuarios pueden participar sin revelar identidad personal a través de billeteras digitales.

Gran parte de su actividad se desarrolla fuera del marco regulatorio de EE.UU. La empresa opera a través de una estructura internacional, lo que le permite ofrecer mercados sobre temas que no están habilitados en territorio estadounidense bajo las leyes federales.

Aunque existen restricciones para usuarios ubicados en ese país, según lo retomado por CNN, algunos acceden mediante herramientas que ocultan la ubicación geográfica. La plataforma también publica datos sobre precios y volumen de operaciones como referencia para los participantes.

El caso judicial contra el sargento mayor Gannon Ken Van Dyke

Según la fiscalía, el sargento mayor abrió una cuenta a fines de diciembre de 2025 y ejecutó 13 operaciones entre el 27 de ese mes y el 2 de enero de 2026. Las apuestas estaban vinculadas a un cambio de poder en Venezuela antes de una fecha determinada.

Van Dyke realizó 13 transacciones: la última ocurrió horas antes de que las fuerzas estadounidenses ingresaran al palacio presidencial en Caracas bajo fuego intenso, donde se encontraba Maduro Star Max/GC Images

El monto inicial invertido fue de aproximadamente US$32.000. Tras el desarrollo del operativo militar, el valor de las participaciones aumentó y le generó ganancias superiores a los US$400.000.

La última operación registrada se realizó horas antes de la intervención en Caracas. Las autoridades consideraron que el conocimiento previo del operativo influyó en la toma de decisiones dentro del mercado.

Debido a esto, el acusado enfrenta imputaciones por uso indebido de información gubernamental, fraude y apropiación indebida. También se le atribuye haber intentado ocultar el origen de los fondos mediante transferencias a billeteras digitales en el exterior.