Cómo la redistribución de distritos podría cambiar las elecciones de medio término en EE.UU.

La batalla por el dominio de la Cámara de Representantes sigue en pie luego del referéndum del martes 21 de abril en Virginia, donde los demócratas consiguieron redistribuir distritos electorales para obtener hasta cuatro escaños. Este resultado dirigió la atención hacia Florida, en donde los republicanos de Washington presionan al gobernador Ron DeSantis para que impulse una maniobra similar antes de las elecciones de medio término en Estados Unidos, programadas para el 3 de noviembre.

Los resultados en Virginia y la presión sobre Florida por los mapas electorales

De acuerdo con reportes de CNN, los líderes republicanos ven en Florida su última oportunidad para compensar las pérdidas territoriales. Tras la votación en Virginia, las estimaciones a nivel nacional indican que los demócratas configuraron diez escaños a su favor mediante el rediseño de los mapas electorales, frente a nueve de los republicanos.

En Virginia, los demócratas consiguieron rediseñar mapas para obtener hasta cuatro escaños Julia Demaree Nikhinson - AP

Cuando se le preguntó si el Florida tendría que rehacer sus mapas, Mike Johnson, presidente de la Cámara, fue rotundo. “Sí, totalmente”, declaró el pasado miércoles 22 de abril.

A pesar de la urgencia, el proceso en Tallahassee se mantiene bajo hermetismo. Una sesión especial comenzará el próximo martes 28 de abril, pero aún no se han hecho públicos los mapas oficiales.

De acuerdo con el medio, fuentes próximas al círculo de DeSantis señalaron que, aunque tienen conciencia de la necesidad de actuar, existe el miedo a ser “demasiado ambiciosos” y establecer distritos que se conviertan en áreas vulnerables para sus propios candidatos en las primarias estatales, previstas para el 18 de agosto de 2026.

La estrategia de Trump sobre los distritos electorales está bajo evaluación

Axios examinó la posibilidad de que los efectos adversos de la “guerra de redistribución” instaurada por el Trump afecten a su partido. La mayoría en la Cámara debía asegurarse a partir del control de las legislaturas estatales, según el plan original.

No obstante, decisiones judiciales en zonas como Utah y California beneficiaron a los demócratas. En Virginia, por ejemplo, el nuevo esquema electoral se pondrá a prueba en las primarias del 16 de junio de 2026.

Con base en los datos de las elecciones de 2024, el medio analiza que el nuevo mapa nacional permite que los demócratas obtengan entre dos y seis escaños más que en los esquemas previos. Particularmente en Virginia, la delegación podría cambiar de una relación 6-5 a otra de 10-1 a favor del partido opositor a nivel nacional.

El Gobernador De California, Newsom, Explica La Motivación Para La Redistribución De Distritos Del Congreso.

Divisiones internas entre partidos de EE.UU. y el factor judicial

No todos los republicanos locales apoyan la presión para rediseñar Florida, según Axios. Legisladores como Anna Paulina Luna expresaron su frustración por la cantidad de cambios que sufrieron los mapas electorales durante los últimos años.

La Corte Suprema, por otra parte, debe emitir un fallo sobre un caso en Louisiana que tiene el potencial de redefinir la Ley de Derechos Electorales (VRA, por sus siglas en inglés).

El mapa electoral de Virginia tras el rediseño. La lucha por los distritos continúa en distintos estados de EE.UU.

Si el tribunal falla a favor del reclamo del estado, los republicanos tendrían la oportunidad de recuperar hasta 12 distritos en el sur del país norteamericano.

En ese contexto, los plazos son exigentes, ya que los estados deben comenzar con el envío de boletas 45 días antes de las elecciones primarias, lo que obligaría a una resolución antes de que termine el primer semestre del año.