Koepka recibe una cálida bienvenida en su retorno al circuito PGA

El golfista estadounidense Brooks Koepka, ganador de cinco títulos de Grand Slam, disfrutó de un buen recibimiento este jueves en su retorno al circuito PGA en el campo de Torrey Pines (California), donde le costó batallar contra los nervios.

Koepka, primera figura que vuelve a la PGA tras competir en el saudita LIV Golf, finalizó la ronda inicial del torneo Farmers Insurance Open en el puesto 102, con una tarjeta de 73 golpes, uno sobre par.

El inglés Justin Rose, con 62 golpes (-10), tomó el liderato en este tercer torneo del calendario de 2026.

Aparte de los eventos de Grand Slam, Koepka no participaba en un torneo de la PGA desde 2022, cuando se convirtió en una de las piezas de mayor calibre reclutadas por el recién creado circuito LIV Golf.

El jugador floridano, de 35 años, confirmó a mediados de mes su vuelta a la competición estadounidense y esta misma semana reconoció sentir nervios por la reacción del público de Torrey Pines.

"Me importa lo que todos piensen aquí. Sólo trato de ser la mejor persona y el mejor jugador que pueda", explicó Koepka a la salida del campo. "Solo quería una recepción cálida, igual que todos los demás.

Los aficionados estuvieron "increíbles", agradeció. "Fue genial escuchar: 'bienvenido de nuevo', prácticamente en cada hoyo".

Tras Koepka, su compatriota Patrick Reed, excampeón del Masters de Augusta, anunció este miércoles su salida de LIV Golf para regresar a la PGA en 2027.

El circuito estadounidense le abrió también las puertas a las figuras más carismáticas de LIV Golf, como el español Jon Rahm o el estadounidense Bryson DeChambeau, pero ambos ratificaron su permanencia en la competición saudita esta temporada.