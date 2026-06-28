LA NACION

Kubo es baja en Japón, que ya sabe lo que es ganarle a Brasil

El atacante estrella de Japón, Takefusa Kubo, sigue lesionado y no jugará este lunes contra Brasil por dieciseisavos de final del Mundial 2026, dijo su seleccionador, Hajime Moriyasu, que recordó que...

Kubo es baja en Japón, que ya sabe lo que es ganarle a Brasil
Kubo es baja en Japón, que ya sabe lo que es ganarle a BrasilThe New York Times

El atacante estrella de Japón, Takefusa Kubo, sigue lesionado y no jugará este lunes contra Brasil por dieciseisavos de final del Mundial 2026, dijo su seleccionador, Hajime Moriyasu, que recordó que ya saben ganarle a los pentacampeones mundiales.

"No ha podido entrenar hoy, está haciendo un trabajo individual, carreras, así que no va a poder jugar en el equipo de mañana contra Brasil", informó el domingo el DT en conferencia de prensa en el Houston Stadium, sede del partido.

Pese a ello, Moriyasu confía en que los Samuráis Azules ofrezcan su mejor versión, sobre todo inspirados en un reciente antecedente: un amistoso en octubre de 2025 en Tokio entre ambas escuadras que Japón ganó 3-2.

"Repasando nuestros partidos contra Brasil, nunca habíamos conseguido una victoria. Así que en ese momento, vimos cómo se hacía historia. Hasta ahora, teníamos un 0% de probabilidades de ganar, pero luego nos dimos cuenta de que sí tenemos posibilidades de ganar", consideró.

"Pensamos que va a ser un partido muy intenso (...) Creemos fervientemente que podemos ganar (...) El enfrentamiento de mañana va a ser complicadísimo pero saldremos al partido dándolo todo", agregó Moriyasu.

Ambas escuadras se medirán el lunes a las 12.00 locales (17.00 GMT) en un duelo de ganar o morir. Por ello Japón se prepara incluso para la tanda de penales, donde será el propio Moriyasu quien elegirá a los ejecutantes, adelantó.

Tanto Brasil como Japón fueron eliminados en penales en Catar 2022, ambos ante el mismo rival, Croacia: los Samuráis en octavos de final y la Canarinha en cuartos.

Moriyasu mencionó como desventaja que Brasil ha tenido más días de descanso tras el final de la fase de grupos, aunque sabían del calendario y eran conscientes de esa posibilidad.

El DT recordó que Japón tiene jugadores en Europa o Latinoamérica, "así que estamos al nivel necesario para competir con equipos de todo el mundo, tanto en velocidad como en ritmo. También tenemos fuerza física, capacidad de toma de decisiones y habilidades individuales. La experiencia internacional nos ha brindado una gran ventaja. Es algo de lo que podemos sentirnos orgullosos".

AFP
Conforme a
The Trust Project