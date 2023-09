escuchar

Elián Valenzuela, mejor conocido como L-Gante, fue noticia la semana pasada tras no poder gestionar la visa en la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina. El martes, el cantante participó como invitado en el programa Poco Correctos, donde fue consultado directamente sobre su trámite y reveló qué fue lo que pasó. Al parecer, cometió un error común entre los solicitantes de este documento.

Después de que trascendieran los primeros videos a su salida de la Embajada estadounidense, también hubo rumores sobre las razones por las que el cantante de cumbia 420 no obtuvo el visado. Juan Etchegoyen contó su versión en Mitre Live. “Los motivos son obvios, aunque te los voy a contar. El pasado lo condena a L-Gante. Acaba de estar detenido más de tres meses y ha tenido diferentes problemas judiciales, era obvio que no se la iban a dar”, resaltó el periodista de espectáculos. “Un especialista me contaba también que existe un tipo de visa artística, pero no es factible, en este caso, deberá volver a insistir en un año porque en 2023 se la rechazaron”, agregó.

Al respecto, durante la entrevista en el programa que conducen el Pollo Álvarez y el Chino Leunis y que se transmite por eltrece, fue el propio L-Gante quien dio los detalles ante la pregunta explícita de “qué pasó con la visa en la Embajada de Estados Unidos”. “Yo sabía... Dije: ‘ahora va a salir en todos lados que me la negaron’. Con mi manager, Maxi El Brother, nos equivocamos en una letra y ahora tengo que volver”, explicó.

El formulario en el que L-Gante se habría equivocado

Como parte de los requisitos, los solicitantes deben llenar el formulario DS-160. De acuerdo con el Departamento de Estado del país norteamericano, este es el primer paso para completar la solicitud de una visa de no inmigrante. Una persona puede tardar aproximadamente 90 minutos en llenarlo y después se programa la entrevista.

Las autoridades instan a que las respuestas del documento y las que se den ante el cónsul coincidan totalmente, dado que en el primero se especifica toda la información y motivos de viaje. Los errores, como en este caso, podrían derivar en una visa negada. “Tenga cuidado en responder a todas las preguntas sobre el DS-160 de forma precisa y completa. De lo contrario, es posible que tenga que corregir su solicitud y reprogramar su cita para la entrevista de visa”, advierte el Departamento de Estado.

Durante la transmisión de Poco Correctos, los entrevistadores quisieron insistir en los antecedentes penales del cantante, por lo que volvieron a preguntar. “¿O sea que no es que te la negaron por haber estado preso ni nada?”. En su contestación, fue claro. “No. Tengo la posibilidad y me dijeron: ‘Tenés que volver’. En mi interior, pienso: ‘Tengo que volver a hacer esta fila en la que tardé tanto en avanzar’”, sostuvo.

A inicios de septiembre, el cantante fue liberado tras estar 100 días preso en la Delegación Departamental de Investigaciones de Quilmes, bajo el “beneficio de la duda”, de acuerdo con el dictamen del juez de garantías Gabriel Castro. “Los testigos presenciales de los incidentes que dieron raíz a los hechos endilgados a Valenzuela, dan cuenta del estado de alcoholismo y exaltación en la que se habría encontrado el denunciante y su enemistad manifiesta contra el aquí imputado Valenzuela y sus amistades”, señaló el juez.

En relación con el motivo para viajar a Estados Unidos, sobre si era para hacer presentaciones o hacer turismo en ese país, el músico volvió a pedir la asistencia de su representante para dar una respuesta más exacta. “Primero, quiero ir a conocer. Si se puede trabajar, joya”. Por su parte, su manager reveló que la visa de talento “estaba en trámite”, pero no ofreció más detalles.