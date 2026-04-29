La Academia premia avances en pirotecnia y efectos visuales en su gala anual

La Academia a cargo de los Óscar reconoció este martes las innovaciones que hacen posible la magia del cine en la gala anual de los premios científicos y técnicos, en Los Ángeles.

La ceremonia, que la institución celebra desde 1931, prestigió este año a 27 personas en disciplinas diversas, desde pirotecnia sin plomo, pasando por efectos visuales y sonoros, hasta animación.

"Todos en esta sala saben que la magia del cine no es magia, es ciencia", dijo Darin Grant, copresidente del Comité de Premios Científicos y Técnicos de la Academia.

"Es el resultado de experimentos incesantes, de la negativa a aceptar la norma. La tecnología es la base que convierte la imaginación en realidad", agregó.

Algunos de los homenajeados fueron Brent Bell (De La Mare Engineering), Josef Köhler (Josef Köhler Pyrotechnics) e Ian Medwell (Sterling Pyrotechnics), por desarrollar dispositivos pirotécnicos sin plomo para efectos de disparos en el rodaje, aumentando la seguridad sin sacrificar el realismo.

La ceremonia enalteció además a varios artistas y profesionales cuyos trabajos permitieron avances en materia de efectos visuales, animación, iluminación y audio en posproducción.

Las herramientas y tecnologías desarrolladas por los ganadores de este año han aparecido en películas como "El planeta de los simios: confrontación", "Spider-Man: Un nuevo universo" y "Guardianes de la Galaxia".

Se trata de "innovadores que resolvieron los desafíos técnicos más complejos de la industria" y que se convirtieron en herramientas fundamentales para la industria, destacaron Grant y Rachel Rose, también copresidenta del comité a cargo de los premios.

La actriz Sofia Carson condujo la ceremonia realizada en el Museo de la Academia.