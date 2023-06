La advertencia del sheriff de Florida ante la ola de ahogamientos

escuchar

Tommy Ford, sheriff del condado de Bay, en Florida, envió un mensaje para todos los bañistas y les pidió respetar las advertencias de banderas rojas que se colocaron ante las corrientes de resaca en la costa del Golfo de México. Desde su consideración, se registraron muchas “muertes innecesarias”, dado que la causa de la mayoría ha sido que las personas no acatan la orden de permanecer fuera del océano y evitar el peligro. El comunicado lo dio en medio de la creciente cifra de fallecimientos playeros en el Estado del Sol.

Ford aseguró que se ha hecho todo lo posible para informar a los visitantes del estatus de las corrientes y acusó que, aun así, ignoran los señalamientos: “Trabajamos diligentemente con el TDC, los comisionados y otros socios para mejorar continuamente nuestras capacidades de respuesta y mensajes, para asegurarnos de que todo el mundo conoce las condiciones de las banderas rojas”.

En los últimos días, una gran cantidad de personas se ahogó en el mar de Florida Unsplash

Por lo tanto, el sheriff consideró que abstenerse de entrar al mar ante la presencia de banderas rojas dobles, la máxima advertencia de peligrosidad, era responsabilidad de cada persona y no de las autoridades. “El gobierno y la policía no pueden hacer mucho en estas situaciones. Por favor, haz el esfuerzo por conocer el estado de la bandera y mantente completamente fuera del agua... Sé responsable y no pongas tu vida o la de ellos (los rescatistas) en peligro”, dijo en su mensaje publicado en Facebook.

Desde su perspectiva, es injusto que los cuerpos de socorro trabajen en esas condiciones en las que las corrientes son riesgosas para todos, dado que solo es para rescatar a personas que hacen caso omiso de las reglas: “Vi como agentes, bomberos y socorristas arriesgaron sus vidas para salvar extraños. Vi morir extraños tratando de salvar a sus hijos y seres queridos, incluidos dos padres en el Día del Padre”.

Además, Ford reprochó los malos tratos que reciben los rescatistas cuando tratan de evitar que las personas ingresen al mar: “Estos mismos héroes, que lo arriesgan todo para salvar a otros, han sido maldecidos y les levantan el dedo medio”. En su opinión, se ha hecho todo lo posible para salvaguardar la integridad de los bañistas. “Usamos las herramientas proporcionadas por la comisión del condado para multar a los violadores por entrar al agua con banderas rojas dobles. No tenemos los recursos ni el tiempo para citar a cada persona que entra en el agua, pero hacemos todo lo posible para utilizar la multa como disuasión”.

La mayoría de las muertes por ahogamiento en EE.UU. ocurrieron por las corrientes de resaca Bay County Sheriff's Office/Facebook

Florida, el estado con más muertes en la playa en 2023

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS por sus siglas en inglés) informó que, en lo que va del año, se tiene el registro de 60 muertes por ahogamiento alrededor de Estados Unidos. La mayoría ocurrieron en la costa este y tan solo 27 específicamente en Florida. Así, este se convirtió en el estado con más fallecimientos playeros en 2023. Además, una de sus playas, Panama City Beach, fue nombrada como la más mortífera. En las últimas dos semanas siete personas se ahogaron allí.

LA NACION