La aerolínea que rompe esquemas y busca ser la “más inclusiva de los cielos”

Aunque cada vez se rompen más esquemas en torno a temas como diversidad e inclusión, el sector de los viajes todavía tiene mucha ruta para avanzar.

Algunas aerolíneas, en especial las más “nuevas”, se apuntan para dar el primer paso. Una de ellas es la británica Virgin Atlantic, que acaba de anunciar una serie de medidas tendientes a reforzar la diversidad en su planta. Para empezar, los uniformes ya no serán asignados por género, sino que todo su personal podrá elegir el que prefiera.

La firma, además, trabajó con el Colectivo de Normas de Diversidad para reforzar la representación trans en su planta laboral. Para ello anunció que se considerará el tiempo de baja laboral para tratamientos médicos relacionados a la transición, habrá duchas inclusivas y la opción de que los empleados incluyan los pronombres que deseen en sus tarjetas de identificación.

Por otro lado, la firma actualizó su sistema de emisión de billetes para que los titulares de pasaportes con género neutro puedan usar el título Mx y seleccionar los códigos de género U o X en las reservas de vuelo. Según explican en el sector, son todos movimientos tendientes a posicionarla como “la aerolínea más inclusiva de los cielos”.

Virgin Atlantic cambió sus códigos de vestimenta

Un cambio que va más allá de Virgin Atlantic

Chris King, quien escribe para Condé Nast Traveler, afirma que, si bien esto no es un cambio radical para la aerolínea que siempre se ha acercado a las minorías, la importancia de esta política también estará dada por el campo de la reacción y recepción de sus usuarios y pasajeros.

King, quien se identifica con los pronombres “they y she” (ellos y ella), es el fundador de Lightning Travel Recruitment, una consultora de viajes de lujo y estilo de vida, y está muy familiarizado con la realidad de la comunidad trans.

“Cada vez que salgo por la puerta de casa con un vestido o con una prenda que me hace sentir fabulosa, me convierte en un objetivo para cualquiera que no acepte a quienes no se ajustan a los estereotipos de género”, relató.

Desde su experiencia, la gente suele tener diferentes respuestas: desde miradas y susurros hasta insultos o agresiones. “Siempre digo que elijo mi felicidad por encima de mi seguridad. Esa es la realidad de quienes nos atrevemos a colorear fuera de las líneas”, comentó.

Virgin Atlantic cambió sus políticas en torno a una mayor inclusión

En su perspectiva, el punto fundamental con este cambio de Virgin Atlantic es saber si las medidas que se implementarán también contemplan otras para apoyar el bienestar mental y físico de las personas trans. “Si eso tiene repercusiones sobre tierra, podría ser mucho más problemático dentro de una caja metálica a 30.000 pies de altura”, reflexiona.

La inclusión en el sector de viajes

Una investigación reciente de la Campaña de Derechos Humanos, citada por King en Condé Nast, sugiere que el 72% de los adultos coinciden en que las personas transgénero deben tener los mismos derechos y vivir libres de violencia y discriminación, mientras que el 42% de los adultos en Estados Unidos conoce a algún integrante de la comunidad trans.

King finaliza con un detalle que es inadmisible perder de vista para que esta política de Virgin Atlantic tenga efecto, no solo hay que hacer el cambio, sino que hay que comprender todo el panorama y también hacer parte del proceso a los socios turísticos, si de verdad se quieren derribar las barreras para la comunidad LGBTQ+.

LA NACION