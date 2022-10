Es azafata y explica por qué es recomendable que los pasajeros no tomen pastillas para dormir

Una auxiliar de vuelo reveló por qué dormirse desde el principio del viaje podría no ser una buena idea. Hay personas que apenas abordan un avión, cierran los ojos y esperan a llegar a su destino. Sin embargo, hay algo que podría sucederles al final del trayecto, según advirtieron. En un hilo de Reddit, se lanzó una pregunta sobre si las azafatas deberían o no despertar a los pasajeros que se quedaron dormidos durante el servicio de comida o simplemente dejarlos seguir con su siesta. Esta interrogante detonó un debate.

Quien realizó la pregunta también contó su experiencia, ya que se había quedado dormida en un vuelo y por eso no se percató de que servían la comida. “Mi madre y yo estábamos en un vuelo internacional de vuelta a Estados Unidos. Era la cena y las dos estábamos durmiendo y nos saltaron. Ella tuvo que llamar a las azafatas para que nos atendieran. ¿Se supone que no deben molestarnos? No estoy enfadada por eso, solo tengo curiosidad”, dejó.

Como Reddit es una red social en la que las preguntas muchas veces obtienen respuestas, varios auxiliares de vuelo se apresuraron a contestar sobre qué hacían ellos desde su posición y lo que predominó es que se esperaba que dejaran dormir a los pasajeros, incluso durante el servicio de comidas.

“Se supone que los auxiliares de vuelo no deben despertarte”, le escribieron y resaltaron el contraste entre lo que pueden sentir algunas personas, que preferirían que interrumpan su sueño para poder comer, y otras, que simplemente se molestarían si los despertaran. “Las encuestas han demostrado que más de la mitad de los viajeros solo quieren descansar”, se leía entre las reacciones. “¿Cómo te sentirías si te acomodaras en un buen sueño para que alguien te despierte por una Coca-cola y un Biscoff?”, decía una respuesta más, citada por el diario The Sun.

Comer o dormir, el dilema

Azafatos explicaron por qué dormir en el avión durante las primeras horas de vuelos puede ser una mala idea Pexels/Unsplash

Los que disfrutan de tomar una siesta en el avión, pero temen hacerlo porque les da miedo perderse el servicio de comidas, no tienen que enfrentarse necesariamente a un dilema entre una u otra opción. Los auxiliares de vuelo detallaron que si alguien se duerme durante la cena, suelen reservar comidas para cuando despierten. “Si un auxiliar de vuelo te salta porque estabas durmiendo y todavía quieres que te sirvan, solo esperamos que nos lo hagas saber y con gusto te traeremos tu comida o bebida/merienda”, escribieron.

¿Cómo hacerle saber a las azafatas que también se quiere comer?

Como un tip adicional, compartieron un consejo para olvidarse de las preocupaciones: “Si piensas dormir, pero quieres la comida/snack/pretzels, deja tu bandeja en la mesa. Dejaremos los artículos sin despertarte”.

Los debatibles métodos para dormir de los pasajeros

Azafatos explicaron por qué dormir en el avión durante las primeras horas de vuelos puede ser una mala idea Pexels/Unsplash

Si bien descansar en el vuelo no tiene nada de malo, la tripulación no siempre está feliz con la forma en la que los pasajeros eligen hacerlo. Arina Bloom dijo en declaraciones para Insider que muchas personas toman medicamentos, pero eso no debería hacerse porque, si la tripulación de cabina no logra distinguir si se está dormido, puede pegarse un gran susto. Ella habló de lo que le ocurrió cuando comenzó a volar en 2019 y se dio cuenta de que alguien parecía inconsciente. Intentó despertarlo sacudiéndolo, pero no respondía, así que entró en pánico y pidió ayuda a sus colegas.

“Estuve a punto de pedir que viniera un profesional médico a bordo o que le hiciera los primeros auxilios, pero resultó que el pasajero tenía el sueño pesado y parecía que había usado algún medicamento para dormir”, agregó, a la vez que lanzó una advertencia para que el personal de las diferentes aerolíneas no experimente situaciones como esta.