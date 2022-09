Una azafata reveló las “claves secretas” que usan para hablar mal de ciertos pasajeros

Una azafata que ha estado en el servicio durante casi una década y que todavía trabaja en una de las principales aerolíneas de Reino Unido, reveló sus secretos como miembro de la tripulación de cabina y compartió cómo es el lenguaje secreto que usan para mantener a los pasajeros tranquilos o para hablar entre ellos de algo que los demás no deberían saber.

En un blog para The Sun, la sobrecargo brindó varios detalles de ese lenguaje secreto. De ahora en más, quienes tengan la sospecha de que el personal a bordo habla de ellos, deberán recurrir al alfabeto fonético ya que las azafatas utilizarán sus números de asiento para identificarlos. Por ejemplo, en el caso de que el pasajero esté en el asiento 13D, se referirán a él como “Delta 13″.

“Lo que digamos puede ser un poco críptico, sobre todo si hablamos en medio del pasillo, pero si escucha con atención, podrá averiguar si es bueno o no”, explicó la azafata.

Los códigos secretos para identificar a los pasajeros

Una azafata reveló cuáles son las claves que usan para comunicarse Unsplash

Hay una forma para distinguir la percepción de las azafatas sobre los pasajeros: si escuchan mencionar el número de asiento en la misma frase que la palabra “Bob” entonces han llamado la atención de alguien, ya que esa abreviatura significa “el mejor a bordo” (”Best On Board”).

También hay otro método para identificar si la persona fue agradable durante el trayecto. Al bajar el avión, le dicen “adiós” a todos, pero si a alguien en especial lo saludan con un “cheerio”, significa que el auxiliar de vuelo estará encantado de tenerlo a bordo en cualquier momento. No obstante, si lo llaman “Philip” es que algo no anduvo bien con ese pasajero. ¿Por qué “Philip”? Este nombre tiene su origen en el término PILP (Passenger I’d Like to Punch), pero ha cambiado con el tiempo para convertirse en algo “más sutil”, según la propia azafata explicó.

¿Por qué un pasajero se vuelve desagradable para la tripulación?

De acuerdo con la aeromoza, hay varias acciones de los pasajeros que molestan al personal, una de ellas es cuando no se despegan del timbre de llamada. “Como pasajero, estás en tu derecho de esperar que te atiendan si lo necesitas, pero conviene comprobar en qué estamos y si es un buen momento para pulsar el botón”, detalló la profesional. “Por ejemplo, si estamos en medio del expendio de bebidas o comida, la única razón por la que debería llamarnos es por una emergencia. Si todo va bien, ten paciencia”.

Una azafata reveló las claves que usan para comunicarse Unsplash

Los códigos no solo son para que los miembros de la tripulación se puedan comunicar entre ellos, sino que también tienen algunos que les gustaría que conocieran los demás porque son los que hay que seguir en caso de una emergencia. Por ejemplo, si el avión está atravesando algún serio problema técnico.

“SBSE son las siglas en inglés de secure, brace, seatbelts and exits. Esto significa que necesitaremos que estén seguros en sus asientos, en posición de emergencia, con los cinturones de seguridad puestos y que sepan dónde está la salida más cercana y accesible”, añadió. La experta concluyó con un simpático mensaje: “La próxima vez que vueles, presta atención a tu número de asiento e intenta no comportarte como un Philip”.