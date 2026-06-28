La albiceleste cuenta con una legión de hinchas no argentinos

Llevan camisetas con el nombre de Lionel Messi en la espalda y apoyan a Argentina en el Mundial 2026, pero ninguno de ellos nació en la tierra del campeón del mundo.

Sabid Ahmad sentía tanta emoción por ver a Messi en persona que hace siete días merodeaba por el estadio de los Dallas Cowboys, en Arlington, Texas, donde este sábado Argentina jugó su último partido en el Grupo J.

Con la camiseta albiceleste puesta, Ahmad, de 32 años, estaba acompañado por su esposa Rahima y su pequeño hijo. Naraiz, de siete meses, también llevaba una camiseta del campeón mundial en Catar 2022.

Ahmad es de Bangladés, uno de tantos aficionados que apoyan a Argentina sin ser de esa nacionalidad. La AFP identificó a otros seguidores de todo el mundo, entre ellos de India, México, República Dominicana y China, fieles al 10 albiceleste.

"Estoy muy emocionado por ver a Messi", dijo Ahmad, que está haciendo un doctorado en Estados Unidos.

"Desde el Mundial de 2010 soy un gran hincha de Argentina, así que veía los partidos por televisión, pero mi sueño era verlos en directo, y esta será la primera vez, así que estoy muy emocionado", agregó.

Ahmad contó que su historia de amor con su selección adoptiva se remonta a su padre, que apoyaba a Argentina por Diego Maradona. Pagó 900 dólares para ver el último partido de los campeones del mundo en la fase de grupos, contra Jordania.

Una semana antes, paseaba por la casa de los Dallas Cowboys, equipo de la Liga profesional de football americano (NFL), sacando fotos entre las rejas de acero.

¿Qué opina de que su marido haya gastado semejante cantidad de dinero? "Yo también apoyo a Messi", confesó Rahima.

Entonces, si Bangladés, mucho mejor en críquet que en fútbol, jugara contra Argentina, ¿a quién querría que ganara?

"En ese caso definitivamente apoyaría a Bangladés", respondió.

- Hincha acérrimo -

También con una camiseta de la Albiceleste con "Messi" en la espalda está Baban Banerjee, de India.

"Soy un fanático acérrimo de la Pulga", dijo el hombre de 42 años, mientras hacía cola para comprar comida un par de horas antes del partido contra Jordania.

"Pensé que esta era mi última oportunidad para verlo, porque este va a ser su último Mundial, así que tenía que venir a verlo".

Pagó 700 dólares por su entrada y, al igual que Ahmad, alentaría al país donde nació si alguna vez se enfrentara a Argentina. "Pero no me importaría que Messi marcara un par de goles contra India", asegura.

La mala noticia para Banerjee y otros que habían pagado cientos o incluso miles de dólares fue que ante los jordanos Messi empezó como suplente, con Argentina ya clasificada para la segunda ronda.

Banerjee no dejó que la decepción lo invadiera, siempre y cuando pudiera ver en algún momento a la leyenda de 39 años.

"No me importaría que entrara a los 50 o 55 minutos, pero me gustaría mucho que marcara algunos goles", dijo Banerjee.

Tuvo suerte, y Messi hizo exactamente eso: salió desde el banco después de una hora de partido y marcó de tiro libre el tercer tanto de la victoria 3-1.

- "Un poco loco" -

También una familia china, todos con camisetas de Argentina, esperaba ver a Messi desplegar su magia.

"Llevamos más de 30 años queriendo a Argentina", dijo Du. "Porque el primer partido que vi fue a Maradona en 1983".

El fanático chino desestimó elegir a quién apoyar si China se midiera con Argentina.

"No creo que eso vaya a pasar en el Mundial", afirmó, recordando que China sólo ha llegado una vez al mayor escaparate del fútbol, en Corea del Sur y Japón 2002, cuando no ganó ningún partido ni marcó un gol.

Mercedes voló desde Santo Domingo, capital de República Dominicana, junto con su nieta adolescente.

La mujer de 59 años llevaba una camiseta de Argentina, pero fue tajante: "Yo sigo a Messi, no a Argentina", dijo.

"Sí, ya sé que es un poco loco", reconoció.