La boxeadora australiana que hizo topless en plena entrevista para ganar seguidores en OnlyFans

Rara vez, Ebanie Bridges está exenta de polémica. Recientemente, la boxeadora se hizo viral en redes sociales cuando se levantó la camisa frente a las cámaras mientras era entrevistada, para promocionar su cuenta de OnlyFans. El polémico momento, que duró al menos medio minuto, le dio la oportunidad a sus fanáticos de tomar nota de los datos y entrar a la plataforma de contenido explícito para adultos.

A través de su cuenta de Instagram, donde roza los 700 mil seguidores, la australiana de 36 años compartió un extracto de la entrevista donde se apreció la maniobra de exposición. Pero no todo quedó allí y acompañó el video con un mensaje: “Haz clic en mi perfil para disfrutar de la versión sin censura”.

Durante esa conversación que sostuvo frente a las cámaras la deportista reveló que abrió la cuenta en OnlyFans porque Instagram no le permitía subir contenido explícito. En abril de este año, Bridges le dijo a la sección de deportes de The Sun que no consideraba la idea de insertarse en la plataforma de contenido para adultos, por temor a que ello tuviera repercusiones con su carrera de docente a tiempo parcial.

Los fanáticos de Ebanie Bridges recibirán contenido exclusivo en su página de OnlyFans Instagram/@ebanie_bridges

“La razón principal por la que no quiero tener OnlyFans es porque todavía quiero volver y enseñar”, expresó en aquel momento. Tal parece que cierra 2022 con una opinión diferente. Asimismo, también manifestó que tener una cuenta en esta plataforma y ser profesora “no estaba bien”, incluso si su perfil solo tuviera contenido de entrenamientos.

Desde marzo, la australiana ostenta el título del peso gallo femenino de la Federación Internacional de Boxeo.

A principios de este mes, Ebanie Bridges defendió su título contra su rival Shannon O'Connell, a quien venció en el octavo round Instagram/@ebanie_bridges

A principios de este mes, Bridges defendió su título contra Shannon O’Connell, a quien venció en el octavo round. Fue en esa oportunidad que la australiana quedó registrada en video por subirse la camiseta. De hecho, fue criticada en redes sociales por participar del pesaje previo a la competencia solo en ropa interior, momento en el cual las cámaras también registraron su promoción en OnlyFans.

A partir de ese momento, generó otras publicaciones para impulsar su participación en la plataforma. En una de las fotos que publicó en Instagram con ocasión de las fiestas de fin de año se la pudo ver solo con ropa interior diminuta, mientras cubría sus pechos con un gorro rojo. “Navidad blanca por todas partes en mi OnlyFans. Posdata: Feliz Navidad”, escribió.

Ebanie Bridges es campeona de peso gallo de la Federación Internacional de Boxeo Instagram/@ebanie_bridges

Hace pocos días, le pidió a sus seguidores que entraran a OnlyFans para hablar con ella “frente a frente”. La nueva actividad de la boxeadora le valió miles de elogios en Instagram, donde muchos apoyaron su decisión.

Otros cuestionaron su participación en la promoción de contenido para adultos, puesto que su profesión de docente está tan ligada con los jóvenes. Por lo pronto, el foco de Bridges es mantenerse arriba en el universo del boxeo y continuar defendiendo su título mundial.

