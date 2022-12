Es modelo de OnlyFans y la echaron de un parque de atracciones por su outfit: “Fui humillada”

escuchar

La modelo de OnlyFans Lowri Rose intentó pasar una tarde agradable con un amigo en Winter Wonderland, del parque de atracciones de Cardiff. Sin embargo, el momento fue “completamente arruinado” por un detalle. Según dijo, una persona les pidió a los encargados que la echaran por usar un outfit “inapropiado”. En respuesta, la influencer armó un debate en redes sociales tras revelar que se había sentido “humillada”.

Fue a través de su cuenta de TikTok, en la que publica con el usuario @realbarbiespice, que la creadora de contenido para adultos se quejó del trato que recibió por parte del staff durante su visita. En el video corto, que ya consiguió casi 13.000 reproducciones, Rose se dirigió a la mujer que la acusó: “Para la persona que intentó que me sacaran de la pista de patinaje por utilizar una falda (...) Odiarme no va a hacer que tu esposo te odie menos”, lanzó.

La modelo admitió que en “en serio estaba muy avergonzada” tras haber pasado por esa experiencia: “Me sacaron de la zona de patinaje de Winter Wonderland e hicieron un espectáculo”, relató en su perfil.

Según su testimonio, los encargados del lugar se acercaron a ella y a su amigo para pedirle que se pusiera un abrigo. Aunque la influencer estaba por acceder, su acompañante la instó a tomar otra postura. “¿Esto hubiera pasado si no me viera así?”, reflexionó la mujer. “Así que sí, maldita Karen, por arruinar mi experiencia en Winter Wonderland y maldito staff de Winter Wonderland. Las Karen´s siempre serán perr…”

La modelo de OnlyFans criticó al staff de Winter Wonderland

Lowri Rose precisó que vestía un suéter de cuello alto color blanco y una falda sobre unos pantalones cortos. En entrevista con el Daily Star compartió que su denunciante pudo haber tenido algún problema con sus tatuajes: “Tan pronto como querían sacarme del hielo supe para qué era. Sé que se debe a cómo me veo en general porque esto es algo muy frecuente en algunas mujeres. Es una lástima que se nieguen a reconocer que fue un error de su parte. Si se tratara de un caso de mi falda y alguien quisiera hacérmelo saber, no tendría ningún problema, no quiero la humillación de ser expuesta en público. Seguiré usando outfits que me hagan sentir segura, eso no ha cambiado nada”, sentenció.

Tras el eco en redes sociales, el parque de atracciones se disculpó y le reembolsó la entrada a la modelo, según dijo ella misma en Twitter. “El respeto ha sido restaurado”, escribió y agregó que la compañía será investigada “porque esto no debió suceder”. A pesar de esta declaración, Winter Wonderland no emitió ningún comunicado.

¿Qué es Winter Wonderland?

Winter Wonderland celebra las fiestas navideñas hasta el 2 de enero hydeparkwinterwonderland.com

Según detalla la compañía de atracciones, las instalaciones están ubicadas en el Hyde Park, en Londres. Los fanáticos de la Navidad y la nieve podrán sumergirse en una experiencia “llena de fiesta” desde el 18 de noviembre hasta el 2 de enero. Su sitio web lo describe como apto para toda la familia, por lo que “garantiza” que hay “algo para todos” en el parque.

