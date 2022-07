La canción que Johnny Depp habría escrito inspirado en el juicio con Amber Heard: “Sentado como un perro”

Johnny Depp se encuentra en una buena racha en su carrera artística. Ahora mismo espera sacar un nuevo álbum musical junto al guitarrista Jeff Beck, luego del mediático juicio por difamación que enfrentó contra su exesposa Amber Heard. Parece que, a pesar de que está tranquilo, no pudo quitar el foco de este suceso que marcó tanto su vida y por eso escribió una canción inspirada en cómo lo vivió.

Fue a mediados de junio de 2022 cuando el jurado de la corte de Fairfax, Virginia, dio el veredicto a favor del actor de Animales Fantásticos. Desde entonces, se lo ha visto feliz en los escenarios mientras disfruta de la música, un talento que tenía oculto, pero que siempre quiso sacar a flote. Todo va viento en popa en su vida, por lo que quiere dejar atrás todos los episodios dolorosos, incluida su relación con Amber y la batalla legal que fue un tema mundial durante varias semanas.

Johnny Depp se ha dedicado a presentarse en grandes escenarios

En ese sentido, una de las dos canciones que escribió para el álbum que comparte junto a Beck estará dedicada al mes y medio de audiencias que tuvo frente a todo el mundo y de las que salió victorioso. La producción se estrenará el próximo 15 de julio, según The Guardian, y se dice que se escucharán frases como: “Estás sentado ahí como un perro con comezón de siete años... Si tuviera un centavo, no llegaría a tu mano”, en alusión a todo lo que vivió con su expareja.

El tema se titula “Sad Motherf-in Parade” y promete ser un éxito. Incluso el guitarrista Beck dijo que esta fue la razón por la que quiso colaborar con Johnny, ya que se dio cuenta del talento que tenía para componer. Se dice que son pocas las oraciones que aluden a su exmatrimonio con la actriz de Aquaman, pero seguramente sorprenderá mucho a los fanáticos.

¿Cómo se llamará el disco de Johnny Depp y Jeff Beck?

El disco llevará el título de “18″, por un motivo muy especial para los dos involucrados. En medio de conversaciones y convivencias, se percataron de que trabajar juntos los había remontado a aquella época en la que tenían 18 años. Revivieron el espíritu juvenil que tenían a esa edad.

“Cuando Johnny y yo comenzamos a tocar juntos, realmente encendió nuestro espíritu juvenil y nuestra creatividad. Bromeábamos sobre cómo nos sentíamos de nuevo a los 18, así que ese también se convirtió en el título del álbum”, explicó Jeff, según el medio citado.

Y es que “Sad Motherf-in’ Parade” no es la primera canción que el intérprete del capitán Jack Sparrow escribe, sino que el otro sencillo que compuso fue el estrenado hace algunas semanas: “This is a Song for Miss Hedy Lamarr”.

Johnny Depp promocionó su canción en sus redes sociales

“Me quedé impresionado. Esa canción es una de las razones por las que le pedí que hiciera un álbum conmigo”, añadió el guitarrista.

Se prevé que el disco se estrene pronto, ya que han trabajado en él durante los últimos tres años. Está conformado por 13 canciones, con temas de artistas como Motown, los Beach Boys, John Lennon, Velvet Underground y Killing Joke.