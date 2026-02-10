La cantante Chappell Roan deja su agencia tras aparición de su director en archivos de Epstein

La cantante y compositora estadounidense Chappell Roan anunció el lunes que abandonó su agencia de talentos después de que el nombre de su director general apareciera en los archivos relacionados con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Una ley de transparencia aprobada por abrumadora mayoría por el Congreso estadounidense en noviembre obligó al Departamento de Justicia a publicar todos los documentos en su poder relacionados con el exfinanciero.

Roan, de 27 años y ganadora de un Grammy, era representada por Wasserman, una agencia que cuenta con clientes de alto perfil como Adam Sandler y Brad Pitt y que es dirigida por Casey Wasserman, también presidente de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El ejecutivo aparece mencionado en varios de los archivos vinculados a Epstein.

En una publicación de Instagram el lunes, Roan dijo que "no se debe esperar que ningún artista, agente o empleado defienda o pase por alto acciones que entran en conflicto tan profundamente" con sus "valores morales".

"Tengo un profundo respeto y aprecio por los agentes y el personal que trabajan incansablemente para sus artistas y me niego a quedarme de brazos cruzados", añadió la autora del fenómeno global "Good Luck, Babe!".

La cantante señaló que "los artistas merecen una representación que se ajuste a sus valores" y que la decisión "refleja" su convicción de que "un cambio significativo" en la industria requiere "responsabilidad y un liderazgo que se gane la confianza".

Roan no mencionó al propio Epstein ni a los archivos revelados en el mensaje en el que anunció su salida de la agencia de talentos.

Wasserman reconoció en un comunicado el mes pasado la autoría de lo que parece ser una serie de correos electrónicos provocativos y sexualmente sugerentes que intercambió en 2003 con Ghislaine Maxwell.

Maxwell fue condenada a dos décadas de prisión en 2022 por su participación en una trama para explotar y abusar sexualmente de varias menores junto con Epstein.

Wasserman, de 51 años, que estaba casado cuando tuvo esos intercambios con Maxwell, no ha sido acusado de ningún delito en el escándalo de Epstein, que también ha salpicado a la administración del presidente estadounidense, Donald Trump.