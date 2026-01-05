La cárcel de Nueva York donde está Maduro tiene una reputación sombría

La cárcel federal de Brooklyn, en Nueva York, donde el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores están recluidos desde el sábado, es objeto de críticas recurrentes por sus instalaciones envejecidas, problemas persistentes de acceso a la atención médica, episodios violentos y una supervisión deficiente.

Este lunes, el juez que preside el juicio por narcotráfico contra Maduro y la ex primera dama ordenó que ambos permanecieran detenidos en esa prisión hasta nuevo aviso.

Antes que ellos, también estuvo encarcelado ahí un expresidente del continente americano acusado de narcotráfico: el hondureño Juan Orlando Hernández, indultado recientemente por el presidente estadounidense Donald Trump.

Entre otros famosos presos, la prisión ha albergado al rapero P. Diddy y a la cómplice del magnate y delincuente sexual fallecido tras las rejas Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell.

Única cárcel de Nueva York destinada a acoger a detenidos en espera de juicio o de traslado, el Metropolitan Detention Center (MDC), situado en el sur de la ciudad, es uno de los más grandes de su tipo en el país, con capacidad para unos 1.600 reclusos.

Durante un invierno especialmente frío, en 2019, la prisión sufrió durante una semana un apagón masivo de calefacción y electricidad.

Y en el verano de 2024, dos reclusos murieron apuñalados por otros presos, en un enésimo episodio violento.

En marzo de 2025, la justicia presentó cargos contra 25 personas -detenidos, colaboradores externos y un exguardia- en una docena de casos de contrabando y violencia.

En varias ocasiones, jueces de Nueva York han criticado la falta de acceso a atención médica de reclusos, condiciones de detención indignas y problemas de corrupción.

Desde hace poco, las autoridades también han empezado a encerrar ahí a personas arrestadas por encontrarse en situación migratoria irregular en Estados Unidos.

"El MDC de Brooklyn es un verdadero desastre, opaco e inhumano, que no tiene cabida en la aplicación de las leyes migratorias", lamentó en agosto Daniel Lambright, asesor de la Unión por las Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU).