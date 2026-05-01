La Casa Blanca se rehúsa a hablar sobre las negociaciones con Irán

La Casa Blanca se negó el viernes a hacer comentarios sobre una nueva propuesta de negociación de Irán. "Las conversaciones continúan", se limitó a decir una portavoz del gobierno

"No damos detalles sobre conversaciones privadas. El presidente Trump ha dejado claro que Irán nunca debe dotarse de armas nucleares y las negociaciones continúan para garantizar la seguridad nacional a corto y largo plazo de Estados Unidos", señaló Anna Kelly, portavoz adjunta del ejecutivo estadounidense, en una declaración transmitida a la AFP

"La República Islámica transmitió el jueves por la noche el texto de su última propuesta a Pakistán, mediador en las conversaciones con Estados Unidos", informó la agencia oficial iraní Irna, sin dar más detalles