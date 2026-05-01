Recibió una orden de deportación en 1994, cambió de identidad y se naturalizó: 32 años después lo descubrieron

El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) dio a conocer el caso de un hombre de nacionalidad india que, a pesar de haber recibido una orden de deportación en 1994, obtuvo la naturalización. Sin embargo, tras un registro histórico de huellas dactilares, las autoridades lo descubrieron e iniciaron el proceso para revocarle el beneficio.

Para no ser detenido por las autoridades migratorias adoptó una nueva identidad y alteró su nombre

Según un comunicado de la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia, se revocó la ciudadanía de Gurdev Singh Sohal luego de que se descubriera que había cometido un fraude de identidad.

En 1994, Sohal, quien entonces se hacía llamar Dev Singh, recibió una orden de deportación y exclusión que ignoró. Para no ser detenido por las autoridades migratorias adoptó una nueva identidad y alteró su nombre, fecha de nacimiento y datos de ingreso a EE.UU.

Sohal no solo entregó documentación falsa sino que ocultó su historial migratorio previo cuando realizó su trámite de naturalización ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), que autorizó su ciudadanía en 2005.

No obstante, a través de una investigación como parte del proyecto de registro histórico de huellas dactilares, las autoridades pudieron detectar el fraude.

La digitalización de huellas dactilares facilita la identificación de fraudes Freepik

En febrero de 2020 confirmaron que se habían presentado las mismas huellas dactilares para dos identidades diferentes. Así, el pasado 13 de abril el tribunal dictaminó que Sohal obtuvo ilegalmente la ciudadanía por lo que será revocada.

Qué es el proyecto de registro histórico de huellas dactilares: así detectan fraude migratorio

Las autoridades estadounidenses destacaron que la revocación de la ciudadanía a un ciudadano de la India es ejemplo de la efectividad del proyecto de registro histórico de huellas dactilares.

Esta iniciativa, que se ha implementado a nivel nacional mediante el DOJ, Uscis y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), consiste en la digitalización de los antiguos archivos en papel. Así, es posible realizar comparaciones y determinar si existen dos personas registradas con las mismas huellas.

El DHS realiza revisiones para identificar fraudes Fotomontaje generado con IA / AP / Freepik

Según el fiscal general adjunto Brett A. Shumate, el caso demuestra el “compromiso de la administración Trump para garantizar la inviolabilidad de la ciudadanía estadounidense”, además de la alianza de los diferentes departamentos para proteger a Estados Unidos contra el fraude migratorio.

Razones por las que puede invalidarse la ciudadanía estadounidense por naturalización

El Uscis explica que una persona está sujeta a la revocación de su naturalización por los siguientes motivos: