Apto físico: qué estudios médicos se les realizan a los conductores de autobús escolar en EE.UU.

Detrás de cada conductor escolar en Estados Unidos hay un proceso médico regulado a nivel federal y reforzado por exigencias estatales y locales. Sin embargo, un episodio reciente en Mississippi volvió a poner el foco en estos controles y en qué ocurre cuando, pese a ellos, una emergencia de salud irrumpe en el peor momento.

Exámenes médicos obligatorios para transportistas escolares: el estándar federal DOT

Según el Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés), cualquier conductor de un vehículo comercial, incluidos los autobuses escolares, debe someterse a un examen físico realizado por un profesional autorizado que figure en el Registro Nacional de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (Fmcsa).

Esta prueba tiene una validez máxima de 24 meses, aunque puede ser menor si el examinador considera necesario monitorear alguna condición, como la hipertensión.

El examen médico del DOT tiene una validez máxima de 24 meses pxfuel

Si el aspirante es considerado apto, recibe un Certificado del Examinador Médico, documento clave para acreditar su capacidad de conducción.

El chequeo incluye múltiples evaluaciones para determinar el estado general de salud del conductor. Entre los estudios más relevantes se encuentran:

Historia clínica del conductor

Medición de signos vitales, como presión arterial y frecuencia cardíaca

Evaluación de la visión

Prueba de audición

Examen físico general

Análisis de orina

Estos controles buscan detectar cualquier condición que pueda interferir con la conducción segura de un vehículo de gran porte.

Requisitos específicos en Mississippi: estándares más estrictos

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Pública de Mississippi (DPS, por sus siglas en inglés), los conductores de autobuses escolares deben cumplir no solo con los requisitos federales, sino también con normativas estatales y locales adicionales. El examen físico DOT es apenas una parte del proceso.

Una chofer de autobús se desmayó en plena autopista y un grupo de estudiantes tuvo que tomar el volante

Para calificar como conductor escolar en este estado, el Departamento de Educación de Mississippi (MDE, por sus siglas en inglés) establece criterios mínimos que incluyen:

Tener al menos 21 años

Poseer una licencia de conducir comercial (CDL)

Contar con endosos “P” (pasajeros) y “S” (autobús escolar)

Tener una agudeza visual mínima de 20/40 en cada ojo, con o sin corrección

Demostrar capacidad física, visual y auditiva suficiente.

Además, los aspirantes deben superar una prueba de agilidad previa al empleo, diseñada para evaluar su capacidad de reacción y control en situaciones reales. Esta evaluación incluye tareas como subir y bajar del autobús, operar puertas, activar frenos de emergencia y realizar evacuaciones en menos de 20 segundos.

El caso que encendió las alarmas en Mississippi

El cumplimiento de todos estos requisitos no elimina completamente el riesgo de emergencias médicas. Así lo evidenció un episodio ocurrido recientemente en el sur de Mississippi, reportado por The New York Times.

Un grupo de estudiantes en Mississippi evitó un accidente de tránsito al tomar el control de un autobús cuya conductora se desmayó mientras circulaba por una autopista

Leah Taylor, una conductora de 46 años del distrito escolar del condado de Hancock, sufrió un desmayo al volante producto de un ataque de asma mientras transportaba a unos 40 estudiantes de secundaria. El incidente ocurrió en la autopista 603, cerca de la localidad de Kiln.

Según relató la propia conductora, el episodio ocurrió de forma repentina. “Uno de mis estudiantes estaba sosteniendo mi medicación frente a mi cara y me decía que respirara”, recordó posteriormente. Para ese momento, el autobús ya había sido detenido, aunque ella no recordaba cómo había sucedido.