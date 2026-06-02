La cena de reporteros de la Casa Blanca se celebrará de nuevo en julio

La gala de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, interrumpida por un supuesto intento de atentado contra el presidente estadounidense Donald Trump, se celebrará en julio con medidas de seguridad reforzadas, según informaron los organizadores este martes

Trump tuvo que ser evacuado de la cena en un hotel del centro de Washington el 25 de abril, después de que se produjeran disparos en un control de seguridad fuera del salón

Cole Allen, un hombre de California de 31 años, fue acusado de intentar asesinar al presidente, entre otros cargos. El 11 de mayo se declaró inocente

"Me enorgullece anunciar que celebraremos otra cena en Washington D. C. el viernes 24 de julio", declaró Weijia Jiang, presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (Whca), en un correo electrónico enviado a los miembros

"No permitiremos que un acto de violencia tenga la última palabra, especialmente en un año en el que reflexionamos sobre el 250º aniversario de Estados Unidos y todo lo que representamos", añadió

La presidenta de la Whca no precisó si Trump estará presente en el acto

"El evento contará con medidas de seguridad significativamente reforzadas y nuevos procedimientos de acceso", afirmó Jiang