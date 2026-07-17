La chaqueta de cuero del director de Nvidia se subasta por casi 1.000.000 de dólares

Una de las emblemáticas chaquetas de cuero negro del director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, se subastó el viernes por 960.000 dólares en Nueva York, pese a que su valor estimado era de solo 60.000 dólares, anunció Sotheby’s.

Cuarenta y cinco coleccionistas se disputaron esta prenda de la marca Tom Ford. La casa de subastas precisó que se trata de "una de las piezas de ropa más reconocibles" del sector tecnológico, "vinculada a una de las figuras emblemáticas de la era de la IA".

La recaudación de esta venta se destinará al Edge Institute, una organización sin fines de lucro que reúne a personas que trabajan en tecnología, ciencia o cultura.

Desde los suéteres de cuello negro del fundador de Apple, Steve Jobs, hasta las camisetas grises del creador de Facebook, Mark Zuckerberg, las figuras del mundo tecnológico suelen asociarse a una prenda de la que rara vez se separan.

Un portavoz de Huang indicó al New York Times, en junio de 2023, que el director del gigante estadounidense de los semiconductores usaba esta chaqueta "desde hace al menos 20 años".

También la lució en la portada de la edición de la revista Time dedicada a las personas más influyentes de 2021.