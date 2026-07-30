La Concacaf rechaza el proyecto de la FIFA de apertura a inversores privados

Las 41 asociaciones miembro de la Concacaf rechazaron este jueves de forma unánime el proyecto de la FIFA de vender una participación en las operaciones comerciales de la Copa del Mundo.

La controvertida propuesta fue analizada en una reunión de los presidentes de los países que conforman la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf).

"Los miembros expresaron una profunda preocupación por la falta de debido proceso en torno a la propuesta, el plazo artificialmente reducido que se impuso y la ausencia de cualquier revisión o aprobación por parte de los órganos pertinentes de gobierno de la FIFA", dijo la Concacaf en un comunicado.