La Corte Suprema de EE.UU. falla en contra del hombre al que le cortaron las rastas en prisión

La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó este martes que un devoto rastafari cuyos rizos, que llegaban hasta las rodillas, fueron cortados por la fuerza en la cárcel no puede demandar a los funcionarios penitenciarios estatales para obtener una indemnización

Damon Landor había solicitado autorización para demandar por daños y perjuicios a varios funcionarios del Departamento de Correcciones de Luisiana por violar sus derechos religiosos

Luisiana reconoció que el trato dado a Landor por los guardias de la prisión fue "antitético a la libertad religiosa" y modificó su normativa sobre el aspecto personal de los reclusos

Pero ese estado del sur de Estados Unidos sostiene que la legislación federal no permite reclamar daños monetarios contra un funcionario estatal demandado a título personal

La Corte Suprema coincidió en una decisión de 6 a 3

Los tres jueces liberales del tribunal discreparon

Landor, que llevaba casi 20 años dejándose crecer el cabello, estaba cumpliendo las últimas tres semanas de una condena de cinco meses por posesión de drogas en 2020 cuando le cortaron el pelo

El recluso les mostró a los guardias de la prisión una copia de una sentencia de 2017 que establecía que los rastafaris debían poder conservar sus dreadlocks (rizos naturales) de acuerdo con sus creencias religiosas

Un guardia tiró el documento a la basura y, según los registros judiciales, Landor fue esposado a una silla y le raparon la cabeza

Un tribunal de apelaciones condenó el trato "escandaloso" recibido por Landor, pero dictaminó que no tenía derecho a demandar a funcionarios penitenciarios individuales para obtener indemnizaciones

Los rastafaris dejan crecer su cabello, generalmente en forma de dreadlocks como parte de sus creencias en esta religión originaria de Jamaica y popularizada por el difunto cantante de reggae Bob Marley