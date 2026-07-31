La crisis en Ceuta es "resultado directo" de la política migratoria de España, dice EE.UU.

La entrada de miles de personas desde Marruecos a la ciudad de Ceuta es "el resultado directo" de la política migratoria española, que afecta a toda Europa, declaró este viernes el Departamento de Estado norteamericano.

"Este incidente inaceptable es el resultado directo de los esfuerzos deliberados del gobierno español por permitir y facilitar la migración ilegal masiva hacia Europa", acusó una nota de prensa de la diplomacia estadounidense.

"Estados Unidos se solidariza con el pueblo de España, y con todos los europeos, frente a esta flagrante violación de su soberanía y de sus derechos humanos", aseguró el texto.

Estados Unidos evalúa medidas para proteger a sus ciudadanos en el exterior y está dispuesto a "ayudar a otros aliados europeos que estén considerando opciones similares", advirtió.

Previamente el presidente Donald Trump había calificado el incidente migratorio, el más grave en años, de "terrible", en una conversación reproducida por Fox News.

Trump, en mala posición electoral de cara a las legislativas de medio mandato, en noviembre, quiso sacar partido de la crisis frente a la oposición demócrata.

"Recuerden estas imágenes (...). Si los demócratas llegan (al poder), no vamos a vivir muy bien", añadió, siempre según la corresponsal de Fox en la Casa Blanca.

El incidente en Ceuta prendió las alarmas en otros países europeos. Italia propuso suspender temporalmente la libre circulación de ciudadanos provenientes de España.

Al menos 34 personas murieron en el intento de llegar al enclave de Ceuta, en el extremo norte de África, según el gobierno local.