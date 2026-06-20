"La decepción es enorme", dice el DT de Haití tras la eliminación del Mundial

Haití siente una "decepción enorme" por quedar eliminado del Mundial 2026, aunque demostró que mereció participar en la máxima cita del fútbol, consideró este viernes su entrenador, Sébastien Migné, tras perder 3-0 ante Brasil en Filadelfia

Con la derrota, que se suma al revés 1-0 ante Escocia en el debut, la selección haitiana se convirtió en la primera eliminada en Norteamérica 2026

Cerrará su primera participación en 52 años en una Copa del Mundo, desde Alemania Federal 1974, el miércoles contra Marruecos en Atlanta

"Esta noche la decepción es enorme, aunque se trate de Brasil. Hay que reconocer la calidad del rival y aprender de este tipo de situaciones para volver más fuertes", dijo el técnico francés en una rueda de prensa en el estadio Lincoln Financial Field

"Y volver más fuertes será dentro de cinco días, contra otro gran equipo, semifinalista de la última edición (del Mundial). Tendremos que estar a la altura y hacer que nuestros aficionados se sientan orgullosos", apuntó

Aunque batallador y por momentos punzante en el arco del portero brasileño Alisson, Haití fue ampliamente superado por los pentacampeones mundiales, que lo doblegaron con dos tantos de Matheus Cunha y uno de Vinícius Jr

"Nos hemos visto superados, pero tampoco del todo (...) Quiero felicitar a los chicos, han demostrado que se merecían su plaza en esta fase final del Mundial. Por desgracia, hoy nos enfrentábamos a Brasil, y había una diferencia de nivel", afirmó

"Para rendir ante este tipo de rivales, todo tiene que salir a la perfección y no cometer errores. Hoy hemos cometido dos que nos han costado muy caro", agregó

A pesar de la eliminación precoz, Migné aseguró que cumplió la "misión" encargada por los directivos de la federación haitiana: regresar al país a un Mundial

"No podemos menospreciar esto cuando se trata de Haití. Hoy estuvimos en el escenario más grande del mundo, frente a uno de los mejores equipos del mundo (...) Creo que fuimos adversarios valientes. Lamentablemente, no fue suficiente. Nos faltó un poco más", señaló

"Tengo un grupo joven en términos de selección, al menos la mitad del equipo. Espero que esta competición les sirva para progresar. Y dentro de algún tiempo, para progresar como equipo y, sobre todo, para intentar clasificarse para el próximo Mundial", consideró