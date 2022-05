Jubileo de Platino: cómo surgió la “hora del té”, una de las costumbres preferidas de Isabel II

Es poco probable que al escuchar la expresión “la hora del té”, no se asocie de inmediato con el Reino Unido. Se trata de una de las tradiciones más famosas de la familia real británica y se remonta a la segunda mitad del siglo XIX, cuando Victoria era la soberana del país. Con ocasión de la celebración del Jubileo de Platino de Isabel II, se traen al presente curiosidades y detalles que forman parte de la vida de la monarca, quien, en su caso, suele tomarlo a la tarde acompañada de sus corgis, sus compañeros inseparables. Además, la reina es fiel a dos variedades de la infusión.

El consumo de té en Inglaterra se remonta casi 400 años atrás, cuando la infanta portuguesa Catalina de Braganza lo introdujo en la corte, poco después de su matrimonio con Carlos II. Sin embargo, según consignó Royal Central, tomar esta infusión se convirtió verdaderamente en una actividad en el interior del vestidor de Anna Maria Russell, duquesa de Bedford, quien fue amiga de toda la vida de la reina Victoria y una de sus damas de alcoba.

Isabel II ha sido fotografiada en múltiples ocasiones mientras tomaba el té (Crédito: Vanidades)

De acuerdo con la versión de ese medio especializado en realeza, la duquesa de Bedford tenía tanta hambre que no podía aguardar hasta el momento de la cena. En su afán por saciarse, se apresuró a pedir pan, galletas y pasteles, que acompañó con su habitual taza de té Darjeeling, proveniente de Bengala Occidental, India. Más adelante invitó a sus amigas al vestidor y cuando la reina supo de esta reunión, le gustó tanto que se la apropió y la customizó. La práctica se conoció más adelante como Afternoon Tea (té de la tarde).

Si bien todavía a fines del siglo XIX permanecía como una actividad exclusiva de las damas de la alta sociedad, quienes aprovechaban la ocasión para lucir sus mejores vestidos, sombreros y alhajas, con el paso del tiempo se extendió a la clase media, una vez que los precios de las infusiones fueron asequibles.

Cuál es el té favorito de Isabel II

Así como Victoria disfrutaba su té acompañado de pasteles con crema de mantequilla y frambuesas frescas, que más adelante sería conocido como Victoria Sponge Cake, Isabel II también tiene sus propias exigencias. De acuerdo con Darren McGrady, exchef real, la monarca suele combinar la infusión con sándwiches de pepino, huevo y salmón ahumado, todos sin corteza, según consignó Daily Express.

El "té de la tarde" forma parte de la cultura en el Reino Unido (Crédito: Visit Britain)

En ese sentido, Grant Harrold, exmayordomo de Isabel II, dio a conocer cuáles son sus variedades favoritas. “Estoy seguro de que la reina disfruta su Assam o su Earl Grey de la manera tradicional, hechos con hojas de té en una tetera y vertidos en una taza de porcelana fina”, expresó, según reseñó MyLondon. Luego sumó que utilizaba un colador.

Asimismo, reveló la manera particular en que a Isabel le gusta que sea servido, una secuencia en la cual no hay lugar para el axioma de Pitágoras: “el orden de los factores no altera el producto”. Para la reina, la leche se agrega a la taza después y no antes del té.

Isabel II tiene su propia manera de tomar el té con leche (Crédito: The Spruce Eats)

El exmayordomo sostuvo que la secuencia no respondía a un capricho y explicó que “desde el siglo XVIII, la forma ‘adecuada’ de preparar té consistió en servirlo antes de la leche, y esto es algo a lo que se adhieren los miembros de la realeza británica”.

De acuerdo con la Asociación de Té e Infusiones del Reino Unido (Uktia, por sus siglas en inglés), cuatro de cada diez personas disfrutan de las mismas variedades que la reina. Un 40% de los encuestados prefirieron Earl Grey, mientras que el 20% se decantó por Assam.

En proporción, seis de cada diez personas le agregan leche al igual que Isabel II, pero a diferencia de ella, un 27% de los británicos sí le añade azúcar. El té es una tradición británica antiquísima, que se disfruta en muchos hogares del Reino Unido, desde el fastuoso Palacio de Buckingham hasta la casa más sencilla.